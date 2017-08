Apreciaciones Tras haberse declarado patrimonio cultural de la humanidad a los voladores de Tamaleton en el municipio de Tancanhuitz, las autoridades municipales, estatales y federales determinaron que se tome en cuenta el municipio como sede del encuentro nacional de voladores, en donde se espera la presencia de autoridades estatales y federales para formalizar lo que será el nombramiento de los voladores sedes, siendo este el segundo año en que se dará relevancia al municipio en este sentido. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Pero además se espera que realmente el evento tenga la respuesta necesaria ya que los representantes de los voladores aprovecharán para dar a conocer las necesidades más apremiantes que se tienen en el lugar, sobre todo después de que durante el 2011 perdieran en su mayoría, artículos preciados para los habitantes por ser de sus ancestros, y sobre todo información sobre el nacimiento de los voladores. Lo cierto es que es la primera administración que logra que por dos años consecutivos los voladores tengan un evento de esta magnitud hasta el momento. El ex alcalde de Aquismón Víctor Hugo Martínez Guerrero reintegró algunos equipos de cómputo que se encontraban en el inventario de presidencia, aun cuando esto no significa que el ex alcalde haya sido quien los tomó, si fue muy ético de su parte al aceptar la responsabilidad que como titular en su momento tenía con la administración. En Coxcatlán a pesar de los constantes operativos que se registran de manera coordinada entre las corporaciones policiacas, los accidentes son algo que no se pueden prevenir, tal es el caso del percance que se registró la noche de este martes en donde un joven circulaba con rumbo a su domicilio perdiera el control de su motocicleta, por fortuna y gracias precisamente a estos operativos fue que logró salvar su vida a pesar de que el golpe en la cabeza fue fuerte ya que portaba el casco, sin embargo preocupa a la administración, el hecho de que los motociclistas circulen sin seguridad cuando pierden de vista a los uniformados y que las consecuencias puedan ser fatales. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones