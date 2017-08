Apreciaciones Finalmente la presión social y política consiguieron revertir el permiso para la tala inmoderada en la sierra de Xilitla, el cual fue tema a nivel nacional y esto permitió dar más fuerza a las voces que se alzaron, aunque paradójicamente los grupos políticos buscan hacer leña del árbol caído, aunque en este caso estaría fundamentado ya que ahora se tiene que determinar cómo fue que se otorgó este permiso y bajo qué criterio. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Pero ahora el fuego apunta hacia el gobierno del estado y particularmente hacia la SEGAM, que es la dependencia encargada de vigilar este tipo de acciones, pero para esto se requiere también de la aprobación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, esto sería el segundo escándalo en lo que va del año de la administración estatal. En el Partido Acción Nacional, aunque se observa cada vez más cercana la posibilidad de una alianza con el PRD, existen grupos al interior de ambos partidos que no están de acuerdo con esta sociedad, sobre todo porque consideran que se tendrán que ceder algunos espacios a conveniencia de cada partido y en algunos existe total rechazo a tener que asociarse con su rival, tal es el caso de San Martín. Sin duda los acuerdos cupulares habrán de buscar imponerse por encima de las decisiones de los grupos locales y esto habrá de generar ruptura al interior, sobre todo del lado de la izquierda en donde existe una simpatía por Andrés Manuel López Obrador, y las imposiciones serán un factor que habrá de favorecer el respaldo hacia el tabasqueño, y por ende a MORENA. En Tamazunchale también se percibe esta posibilidad ya que igualmente el comité directivo estatal pretende imponer su decisión y hacer a un lado al grupo de la dirigencia, por lo que no descartan la posibilidad de sumarse a otro grupo político siendo el más a fin el de MORENA aunque no de manera abierta. El asunto es que la dirigencia estatal de MORENA no ha definido con quien habrá de trabajar en el municipio ya que los grupos mantienen la pugna por el control y quien habrá de coordinar los trabajos para la campaña de AMLO hacia el 2018 ya que este será quien influya en el candidato a la presidencia municipal, que aunque se ha dicho será una mujer, dependerá de que grupo gane la guerra. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones