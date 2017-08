Apreciaciones Hasta este viernes, autoridades educativas de la región no tenían confirmación alguna de la posible visita del mandatario nacional Enrique Peña Nieto este lunes ya que, se ha divulgado de manera extraoficial que podría estar en algún municipio de la huasteca para dar arranque al nuevo ciclo escolar. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Según información consultada, no hay nada oficial o seguro tanto del mandatario nacional ni del titular de la SEP Aurelio Nuño Mayer. Se ha manejado que la intención, es que tanto el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López así como el titular de la SEGE Joel Ramírez Díaz, inauguren el nuevo ciclo escolar este lunes. Este viernes de manera sorpresiva, volvió a reaparecer en la ciudad después de mucho tiempo el ex candidato a la gubernatura por el PAN Alejandro Zapata Perogordo quien acompañado por un legislador federal solo vino a promocionar y anunciar la visita del aspirante a la Presidencia de la República y ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle. La visita de quien busca la candidatura del PAN a la Presidencia de México será según lo anunciado por Zapata Perogordo, el miércoles por la tarde. Hace unos días, el dirigente local del PAN Francisco José Gómez Faisal se declaró abiertamente a favor de Ricardo Anaya Cortés, otro de los aspirantes a la candidatura por la grande y otra de las que la busca es la ex primera dama Margarita Zavala a quien no le fue muy bien en su pasada visita a la capital potosina. Estamos a pocos días de que se cumpla un año de que el puente El Cascabel presentara daños en su estructura que obligó a que fuera cerrada esa vía y trajera perjuicios y alteraciones a los automovilistas. Ayer mismo, Jesús Sierra volvió a señalar que continúan presentándose fallas en los trabajos de reparación de esa estructura dado que cabe recordar, no se han hecho trabajos de rehabilitación de fondo y de manera contundente sino que solo se aplicaron “parches”. Y es que, la empresa encargada de la obra solo rellenó con material la parte que se vació y las recientes lluvias propiciaron que comenzaran a surgir agujeros en la carpeta asfáltica de la carpeta asfáltica. Por lo pronto, Sierra Acuña adelantó que es un hecho que el 11 de septiembre, llevarán a cabo una celebración para festeja el primer aniversario de haberse caído el puente. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones