Benito Vite, toma protesta como nuevo dirigente del PRI local

Al acto se dieron cita ex alcaldes priistas, líderes de organizaciones y militantes del PRI de las 55 comunidades y de los 17 barrios.

Tlanchinol, Hgo.- El dirigente estatal del PRI, José Leoncio Pineda Godos, al medio día de ayer le tomó protesta al nuevo dirigente del tricolor en Tlanchinol, Benito Vite Cruz; el acto se llevó a cabo en la plaza Bicentenario de la zona centro de la cabecera municipal.

El acto inició con una marcha de priistas desde la entrada del municipio hasta la plaza, donde se llevó este evento; el dirigente del PRI estatal al tomar protesta como nuevo dirigente del PRI en Tlanchinol a Benito Vite Cruz y Soledad Medina como secretaria general, los exhortó a que trabajen en unidad, ya que el PRI necesita a todos los militantes y simpatizantes.

En el acto también se dieron cita ex alcaldes priistas, líderes de organizaciones y militantes del PRI de las 55 comunidades y de los 17 barrios.

La ex dirigente del PRI, Flor Zoleira Delgado al hacer uso de la palabra dijo que deja un PRI unido y trabajando, así mismo agradeció a todos los militantes de este municipio quienes siempre trabajaron de la mano con ella en todas las elecciones.

Por último, el nuevo dirigente del PRI, Benito Vite Cruz dijo que es una enorme distinción que les dieron sus compañeros priistas de este municipio; mencionó que tras trabajar más de 30 años como militante, sigue confiando en su partido y llamó a todos a trabajar en unidad.