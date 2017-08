Los jóvenes son prioridad para el gobierno de Hidalgo: Leoncio Pineda El dirigente estatal del PRI calificó de acertado el programa “Mi Primer Empleo, Mi Primer Sueldo” El líder priista destaca la visión del mandatario para beneficio de este sector. Pineda Godos hace un llamado para sumarse al trabajo que encabeza el gobernador de Hidalgo. Estado | Estado 0 Comentarios Una vez que el gobernador anunciara el lanzamiento del programa “Mi Primer Empleo, Mi Primer Sueldo”, con el cual los jóvenes de Hidalgo contarán con un salario una vez que hayan concluido su carrera profesional y sean incorporados a empresas de la entidad, Leoncio Pineda Godos, dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI, durante gira de trabajo por los municipios de Xochicoatlán, Yahualica y Xochiatipan, sostuvo que trabajar para los jóvenes como lo hace el gobernador Omar Fayad es un acierto que ayudará a recobrar la confianza de este sector. “El gobernador Omar Fayad sigue cumpliendo sus compromisos de campaña, de manera permanente nos da muestras de que Hidalgo seguirá transformándose a través de políticas públicas incluyentes, hoy trabajar para los jóvenes es un gran reto porque son el futuro, y porque cada vez son mayores sus exigencias”. Pineda Godos destacó que con estas acciones, los recién egresados tendrán un importante apoyo económico que les permitirá ir mejorando sustancialmente su situación laboral y económica, por lo que representa una buena decisión del mandatario estatal “Lamentablemente muchas empresas solicitan personal con experiencia, lo que dificulta las cosas a los recién egresados, porque no hay forma de adquirir experiencia si no cuentan con un empleo, y en ese sentido el gobernador de Hidalgo ha sido congruente al impulsar esta oportunidad para los jóvenes”. El dirigente estatal puntualizó que esta medida reduce sustancialmente el riesgo de que los nuevos profesionistas ocupen su tiempo en otras actividades alejadas de lo que académicamente estudiaron y que además tendrán amplias posibilidades de ser recontratados por las empresas una vez que concluyan con el periodo del contrato. “Me parece que los jóvenes hidalguenses se encuentran ante una gran oportunidad, las empresas en las que sean incrustados tendrán la posibilidad de recontratarlos una vez concluido el periodo comprometido, lo que significa que se abre un amplio panorama para que seguir desarrollando sus habilidades y de esta forma que económicamente también se vean remunerados”. Finalmente, Leoncio Pineda subrayó que con estas acciones Hidalgo es un ejemplo de trabajo colectivo, y camina con paso firme hacia el desarrollo y mejores condiciones para los hidalguenses. “Tenemos que sumarnos al esfuerzo del gobernador, estamos convencidos que la única forma de progresar y de entregar resultados a los hidalguenses es trabajando decididamente, no podemos quedarnos en el rezago y nuestro mandatario es un ejemplo de liderazgo en favor de la entidad”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Impulsa SSH reunión para la capacitación de mantenimiento de hospitales Juan Carlos pide reglas claras y piso parejo en CONCANACO Coordinan esfuerzos en Hidalgo para mejorar la vida de las familias Difusión de imágenes sin consentimiento es delito penal Anuncia JEC obras carreteras para 23 municipios potosinos