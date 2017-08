Solicitan a director de tránsito municipal el funcionamiento de semáforo peatonal Huejutla, Hgo.- Al tener conocimiento del cambio de director de Tránsito y Vialidad Municipal, ciudadanos preocupados por la integridad física de sus coterráneos, exhortan al nuevo titular de la corporación que se ponga en funcionamiento pleno el semáforo peatonal que se ubica en la confluencia del Boulevard Central y la Avenida Nuevo León HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Exhortan al nuevo director de Tránsito Municipal que se ponga en pleno funcionamiento el semáforo de la confluencia del Boulevard Central y Avenida Nuevo León. Especificaron que en el lado donde se encuentra el monumento de Miguel Hidalgo y Costilla las luces no funcionan, solo la de la parte opuesta, lo que desorienta a los transeúntes que por un instante se quedan estáticos, sin saber qué hacer, observando cómo avanzan los del flujo contrario. Agregaron que por el peligro que conlleva atravesar la Carretera Federal México-Tampico, cualquier tipo de vacilación podría ser mortal, ya que los automovilistas no tienen ningún problema con las luces de sus semáforos pues funcionan a la perfección. Subrayaron que con el propósito de evitar alguna tragedia se hicieron dos o tres requerimientos públicos para que se reparara el semáforo, que no fueron atendidos por el anterior director de Tránsito y Vialidad Municipal, no sabemos –enfatizaron-, por qué razón. Para concluir, refirieron que tienen conocimiento que lo único que hay que cambiar para que el semáforo funciones plenamente es un fusible, y ¿cuánto cuesta un fusible? –Cuestionaron-, ¿más que una vida humana?, no puede ser posible. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Requieren protección en la torre del reloj municipal Redoblarán seguridad en escuelas al inicio del ciclo escolar en Huejutla Recorren paraderos del transporte público Capacitan a Comités de Padres de Familia de CONAFE Particulares obstruyen espacios de ambulancias