Protección Civil requiere de espacios propios : Refugio S. Afirma director de PC "ya se han hecho gestiones al Presidente Municipal, y se ha obtenido buena respuesta, y ahora queremos que también nos apoye con un área especial para Protección Civil". Tancanhuitz, S.L.P.- Desde el inicio de la administración nunca se ha contado con espacios propios para Protección Civil, por lo que el director pide se les apoye con esta área, ya que en verdad es muy necesario para los materiales con los que se cuenta y que de alguna manera se han conseguido gracias a la gestión con el presidente municipal. HUASTECA POTOSINA | Tancanhuitz 0 Comentarios Refugio Serafín Cruz Cruz, director de Protección Civil en Tancanhuitz. Ya que no hay espacios en donde se puedan dejar los materiales con los que cuenta el departamento de Protección Civil, se está gestionando por parte del personal de Protección Civil al Presidente Municipal, donde señala que hasta la fecha se ha visto el apoyo por parte del alcalde, ya que anteriormente no había ni material. Se ha visto la intención del Presidente Rodolfo Aguilar acuña, en cuanto a material con el que debe contar el departamento de Protección Civil, así mismo con un área específica para el mismo, así lo afirmo el director de la citada departamento, Refugio Serafín Cruz Cruz. Añadió "ya se han hecho gestiones al Presidente Municipal, y se ha obtenido buena respuesta, y ahora queremos que también nos apoye con un área especial para Protección Civil, en donde podamos dejar el material con el que se cuenta, ya que sabemos que de alguna manera u otra en cualquier situación o problema grave se necesita del material especial de Protección Civil, así como de extintores en caso de cualquier incendio". Señaló, "es mucho lo que aún hace falta, pero se ha estado trabajando para conseguir cada una de las cosas que se requieren para este tipo de situaciones, y ya se ha conseguido mucho, porque cuando se inició esta administración no había ni siquiera material".