Faltan espacios para transportistas en el municipio  

Los transportistas señalan que en los días de comercio no encuentran espacios para estacionarse, ya que todas las calles están llenas, desde la entrada hasta la salida del municipio, y esto gracias al mal trabajo que el presidente municipal está realizando, porque no le pone el empeño que debe de ser. Algunas personas que cuentan con carros particulares y llegan al municipio a comprar, dicen estar dando vueltas y vueltas por las calles y no encontrar espacios para estacionarse, solamente hasta la salida del municipio, y eso si no están ocupados los lugares. Por esta misma razón aseguran que esto se debe a algunas obras que el presidente municipal ha comenzado y todavía no puede terminar, en las cuales se ha tardado mucho, y por eso dicen ya le exigen que trabaje para terminarlas porque en campañas prometió mucho y para que ahora quede mal no es de un presidente.