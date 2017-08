Espejeando. Sin duda temas como el que hoy presentamos donde nos muestra nuestra realidad en la zona urbana, lo sabemos y lo palpamos a diario, es un asunto común. La pobreza y miseria no es un tema de alardear o ser alarmista, pero si sirve de contraste, mientras algunos se pasean en autos de exportación y series de edición limitada, la diferencia marcada entre unos cuantos y los muchos pobres de la zona es muy marcada. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Pudiéramos decir que es parte de un diario vivir, lo que no podemos dejar pasar es que no exista ese tema tan sensible de solidaridad, como no hay campañas en este momento no los visitan, pero nomás llega la temporada de ir a solicitar el voto veremos desfilar a los mesías resolviendo el mundo, sacando el recurso, apoyando aquí y allá por supuesto a las familias grandes que generan reciprocidad. Es necesario que estos temas sean atendidos por humanidad, es obvio que nunca se va a terminar esto, pero en lo que sí se puede coadyuvar es en evitar que esta gente se vaya a enfermar ante la cercanía del agua contaminada que les invade su patio. Qué hace la secretaría de salud ante esto, y por supuesto la familia ya dio la voz de alerta, solo es cuestión de poder atender el reglón sensible de esta familia humilde que requiere un apoyo humanitario. Es cuestión de ponerse la mano en el corazón, de instalarse en los zapatos de esta familia para entender que solo ellos saben cómo es que resuelven el problema familiar, el tema alimenticio y de ahí hay que ver si esos niños irán a la escuela. Estamos en las últimas horas para el inicio a clases, del ciclo escolar 2017-2018, ya llegaron los paquetes de útiles escolares del nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. Estos ya están listos y en la bodega regional, y con la nueva modalidad la CANACO de manera directa y calendarizada hará la entrega para cada director de escuela. Esta dependencia de servicios regionales tiene asignada la entrega a municipios de Huejutla, Huazalingo, San Felipe Orizatlán, Jaltocán, Tlanchinol, Tepehuacán de Guerrero, Atlapexco, Huautla, Xochiatipan y Yahualica. El tema de fondo está en el nivel telesecundarias que los libros que entregan son de la edición 2006, se contemplaba que con la entrada en vigor de la Reforma Educativa estarían usando libros del modelo educativo 2011, con el que habrían de planear el 2016, como que se requiere una explicación en este nivel que por supuesto es tema nacional, es un sistema federal. Por cierto este pasado fin de semana Sayonara Vargas Rodríguez titular en el estado de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, presidió la asignación de Plazas Docentes y Técnicos Docentes del Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica, Ciclo Escolar 2017-2018. Ahí entregaron las plazas convocadas –esperemos no exista luego problemas o surjan las inconformidades, si bien se trata de vacantes que existían hasta el 15 de julio del presente año, es decir, se supone esta todo debidamente planificado, pero en números revelan solo se asignaron 7 plazas de Educación Preescolar en la asignatura de Acompañamiento Musical; 56 plazas en Educación Preescolar Indígena; 305 plazas en Educación Primaria; en la asignatura de Inglés en Educación Primaria; 79 plazas en Educación indígena y 8 plazas en Telesecundarias. Para que no crea que solo se asigna como va, pues no. Para eso existe el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), les corresponde a estos observar estos actos, recordemos son de interés del orden federal, así que no puede haber errores, suponemos. Ya veremos cómo los padres de familia andan realizando plantones por que la maestra o maestro se jubiló y dejó el espacio, cosa que no puede hacer por existir una instrucción oficial que no pueden dejar de dar clases mientras no llegue su relevo. Pero esos temas deben estar ya dentro de un plan de renovación de maestros, no tiene porqué haber una confusión de que les falta un maestro o de que alguien no llegó, se entiende cuando se trata de una enfermedad, porque hay casos especiales. Tampoco son máquinas los maestros, todos tenemos inconvenientes de una u otra manera, pero debe ser notificado y atendido inmediatamente para que no existan problemas posteriores. Un factor que nos viene dando una idea del modus operandi de algunos vivales, es la constante de utilizar menores de edad para aparentar que se trata de un familiar y montar una escena para engañar a alguien. Es el caso de otro suceso similar a los del fraude de vendedor de lácteos, se dio una segunda situación donde se involucra también a un menor de edad y que lamentablemente se aprecia es la misma escena que viene repitiendo para obtener dinero. Lo mejor para los comerciantes es tomar precauciones y asumir con mucha responsabilidad cualquier propuesta de alguien que con mucha confianza le dice ahorita vengo le dejo a mi trabajador, a mi hijo, primo o familiar, se trata de un engaño.