Peatones no respetan las indicación del decálogo

Huejutla, Hgo. – Durante encuesta realizada entre elementos adscritos a la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, coincidieron al manifestar que en la localidad las personas no respetan ninguna de las recomendaciones que ostenta el “Decálogo Peatonal”. Subrayaron que no obstante que el lema del decálogo refiere “Cuido mi vida, soy peatón responsable”, en Huejutla el transeúnte se desplaza de manera anárquica, sin responsabilidad, incluyendo mujeres que van en compañía de sus pequeños hijos. A pregunta formulada, especificaron que uno de los puntos del decálogo, considerado vital, expresa que no se debe de utilizar celular o audífono cuando se transita por la calle, y hay quienes caminan enviando mensajes o escuchando música. Agregaron que se pintaron pasos peatonales en diferentes confluencias de avenidas y las personas no los utilizan, se cruzan por dónde se les antoja e incluso cuando el semáforo está en verde, y mucho menos hacen contacto visual con los conductores. Para finalizar, los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal exhortaron a los habitantes de Huejutla a respetar las nueve indicaciones que ostenta el Decálogo del Peatón, el cual se encuentra ubicado en la confluencia de la Avenida Revolución y la calle Zacatecas, para quien desee consultarlo.