Familia en condiciones “infrahumanas” pide ayuda Dentro del cinturón de miseria de la zona urbana de Huejutla resalta uno de las tantas familias con grave rezago. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios En las imágenes se puede observar las condiciones “infrahumanas” donde vive la familia Santiago Flores (Fausto, Beatriz y sus 4 hijos menores). Huejutla, Hgo.- Es imposible que en pleno siglo XXI una familia de 6 integrantes (padre, madre y 4 infantes), de la colonia Parque de Poblamiento de esta ciudad vivan en condiciones “infrahumanas”, en donde sobreviven con el salario del padre de familia quien se gana la vida de taxista, y además debe pagar el terreno donde se ubica su vivienda construida con material de reciclaje y con piso de tierra. La vivienda (si se le puede llamar así), está ubicada en el Parque de Poblamiento junto al pozo de agua y colinda con la cancha de fútbol del corral blanco 3, la cual está construida con láminas de zinc, madera y materiales reciclados como lonas, cartón, cobijas, petates, para evitar vivir a la intemperie. En su interior se puede observar que la señora Beatriz Flores Salazar de 44 años cocina con leña en un reducto de espacio (si se le puede llamar cocina), la habitación donde duermen todos hay una cama y algunos colchones, el piso es de tierra y cuando llueve hay goteras por todos lados. Doña Beatriz Flores, madre de 4 hijos, Zuleima de 17 años y padece Síndrome de Down, Fausto de 10, Alondra de 8 y Estefanía de 3, recibe un apoyo del Programa Prospera para Zuleima por su padecimiento, y señaló que ha solicitado apoyo en el DIF en diferentes administraciones, pero nunca ha recibido apoyo. “En una ocasión nos visitó Alfredo San Román Duval cuando fue presidente municipal y prometió apoyarnos con material para construcción y nunca nos dio nada”, externó. Cabe señalar que en temporada de lluvias el entorno (la cancha del corral blanco 3), se inunda y esto les genera que el agua tarde en desaparecer, ya que el drenaje pluvial de la colonia (Parque de Poblamiento), está colapsado y el agua se pudre y genera fétidos olores, con los cuales deben de padecer día y noche. Doña Beatriz Flores le pide al Alcalde Raúl Badillo o al señor Gobernador Omar Fayad Meneses, que los apoye con material de construcción ya que teme que algún integrante de su familia sufra alguna enfermedad por vivir de esta forma. La afectada (Beatriz Flores), no sabe leer ni escribir y, lo que gana su marido (Fausto Santiago), en el taxi, no les alcanza para mantener a su familia y mucho menos para construir, ya que se está pagando el terreno”, finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Peatones no respetan las indicación del decálogo Se registra planilla única de aspirantes a consejeros políticos estatales en el PRI ¿HABITARON TEPEHUAS EN HUEXOTLA? Prepara Ballet Folklórico Municipal números artísticos para el próximo 15 de septiembre Primera Edición de MR. MODEL Hidalgo 2017 en su etapa municipal.