Al aire libre iniciará nuevo ciclo preescolar indígena Desde el mes de mayo, representantes de la constructora de la obra acudieron al plantel y sus trabajadores tumbaron el techado de las dos aulas. Alumnos del preescolar indígena de Tancanhuitz de la comunidad de El Tamarindo, iniciarán el nuevo ciclo escolar este lunes tomando clases a la intemperie luego que en el mes de mayo pasado, una constructora dejara inconclusos los trabajos de rehabilitación del techado de las únicas aulas que tienen. Ciudad Valles | Ciudad Valles LOS ULTIMOS MESES DEL pasado ciclo escolar los alumnos tomaron clases a la intemperie y así iniciarán las clases este lunes Lo anterior fue denunciado por María de Jesús Gómez Ramírez coordinadora municipal en Tancanhuitz de la Sección 26 del SNTE quien detalló que desde el mes de mayo, representantes de la constructora de la obra acudieron al plantel y sus trabajadores tumbaron el techado de las dos aulas. "Desde mayo para acá, los niños estuvieron trabajando fuera sin salón y van a regresar a clases así porque ya no se volvieron a parar los ingenieros de la empresa" denunció la docente. En el pasado ciclo escolar agregó, 15 niños se vieron afectados por esa situación y falta ver a partir de este lunes, cuántos alumnos serán de nuevo ingreso. "Pedimos que se reactive la obra y se cumplan con los trabajos porque están afectando a los niños porque ya se quejaron pero no les han hecho caso hasta ahorita" denunció. Gómez Ramírez exigió que si el gobierno quiere hacer trabajos de mejora en los planteles, que los hagan bien, sin atrasos y con calidad para afectar lo menos posible a los alumnos.