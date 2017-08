Desinterés de alcaldes por la alerta de género: CEDH Toda vez que anteriormente fueron convocados a una reunión y solamente acudió uno de ellos de un total de seis. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Jorge Andrés López Espinosa acusó que existe desinterés de los alcaldes cuyos municipios fueron declarados en alerta de género toda vez que anteriormente fueron convocados a una reunión y solamente acudió uno de ellos de un total de seis. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios JORGE ANDRÉS LÓPEZ Espinosa presidente de la CEDH acusó de desinterés a los alcaldes Como se recordará, desde mediados de junio, la Secretaría de Gobernación emitió, ante los casos de feminicidios recurrentes, la alerta de género en los municipios de Valles, Matehuala, San Luis potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín. “Hay una gran voluntad por parte del Ejecutivo- el gobernador del estado-de dar cumplimiento a la alerta, ya se convocó a una reunión a la que se encontraban convocados algunos de los municipios y tuvimos noticia de que solamente acudió un presidente que me parece fue el de Tamuín” acusó en rueda de prensa la tarde de ayer en la ciudad de San Luis Potosí. Consideró que es importante que los municipios incluidos dentro de esa alerta de género, trabajen de la mano con el Gobierno del Estado aunque el llamado de la SEGOB es al Ejecutivo y no a los Ayuntamientos. “Es muy importante exhortar desde la CEDH a todos los alcaldes que están siendo involucrados con esta alerta, que para las próximas reuniones es deseable que se encuentren en estas reuniones de trabajo a las que está convocando el Ejecutivo” expresó. López Espinosa señaló que pese a la declaratoria de alerta de género, calificó como grave que continúen registrándose asesinatos de mujeres siendo el caso más reciente el hallazgo del cuerpo de una el pasado jueves. “Nosotros estamos haciendo la contabilización, informe que ya emitimos en el 2015, no hemos dejado de darle seguimiento, si nos preocupa y nos ocupa el tema de que existan estas medidas de prevención y que se activen los protocolos de atención a los feminicidios a través de la Unidad de Investigación de la policía, de la fiscalía especializada de la Procuraduría General de Justicia” comentó por último. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Al aire libre iniciará nuevo ciclo preescolar indígena Abandonan construcción de avenida en la Vista Hermosa Piden que DAPAS no condicione el descuento a adultos mayores Federación de trabajadores y CECATI firman convenio Asamblea local tendrán los antorchistas en septiembre