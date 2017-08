Piden que DAPAS no condicione el descuento a adultos mayores Si rebasan el consumo de 20 metros cúbicos al mes disminuye el porcentaje de beneficio o bien puede llegar hasta perder ese apoyo. Como injusto consideró el abogado Jorge Álvarez Monsiváis que la DAPAS condicione el descuento del 50% de descuento a adultos mayores pensionados dado que actualmente, si rebasan el consumo de 20 metros cúbicos al mes disminuye el porcentaje de beneficio o bien puede llegar hasta perder ese apoyo. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios JORGE ÁLVAREZ Monsiváis pide a la DAPAS que sea justo con los adultos mayores El litigante expresó que por tal motivo, está en vías de conformar una asociación civil que luche a favor de los adultos mayores en la localidad y entre las primeras acciones a emprender será, el de pedir al organismo operador que no se condicione dicho descuento por el consumo del vital líquido. Explicó que actualmente, la DAPAS otorga el 50% de descuento al recibo del agua siempre y cuando el adulto mayor pensionado no rebase los 30 metros cúbicos de consumo o de lo contrario, el porcentaje se reduce a un 40% y que sí rebasa los 40 metros cúbicos, pierde ese beneficio y paga la factura de manera normal. “Esta región huasteca es muy caliente y si al adulto mayor se le va a limitar el consumo de agua, es perjudicial para su salud, no es correcto que la DAPAS los condicione; la idea de formar la asociación civil para proteger a los adultos mayores es por el abuso constante que tenemos en ese organismo” indicó el abogado. Calificó también como injusto que, dicho organismo esté pidiendo al Congreso del Estado un aumento de alrededor de un 20% a las tarifas de cobro cuando el servicio que brinda a la población es muy deficiente. “Hay fugas de agua que la DAPAS no se preocupa en repararlas, en los hogares- al norte de la ciudad- tres o cuatro veces al día cortan el servicio, hay ocasiones en las que uno se está bañando y se queda uno enjabonado” denunció. Álvarez Monsiváis agregó que la mayoría de los adultos mayores son pensionados y no dependen de ningún otro ingreso en esa etapa de su vida, por lo cual no les alcanza para cubrir todas sus necesidades. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Al aire libre iniciará nuevo ciclo preescolar indígena Desinterés de alcaldes por la alerta de género: CEDH Abandonan construcción de avenida en la Vista Hermosa Federación de trabajadores y CECATI firman convenio Asamblea local tendrán los antorchistas en septiembre