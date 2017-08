Apreciaciones Prácticamente presionado por cuestiones mediáticas el comité organizador de la feria de Ciudad Valles tubo que informar los resultados financieros de la edición 2017 de este evento, aun y cuando existen proveedores que no se les ha pagado un centavo y que lógicamente ahora se ven aún más en la incertidumbre, dado que ya presentadas las cuentas ante el cabildo pudiera pensarse que a todo lo que tenga que ver con este evento ya se le dio carpetazo y lo verán como asunto ya tratado. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Y es que para nadie es ajeno que un continua el peregrinar de personas que de una y otra forma trabajaron para la feria y aun les adeudan el pago de su trabajo, y que decir de quienes participaron en el concurso de los carros alegóricos y que tampoco se les entrego su premio. Anunciando una ganancia de casi cien mil pesos, se le quiere dar una imagen triunfal al evento cuando si se analizan bien los montos que se dan a conocer, surgen más dudas, tan solo en los ingresos por taquilla, los cuales podría no corresponder con el número de asistentes que dicen se tuvo durante las presentaciones de los artistas. Sin sorpresas prácticamente se realizó la tarde de este sábado el “destape-cumple años” de la regidora priista Elizabeth González Bucio en un salón de la ciudad, donde como se esperaba se contó con la presencia de los integrantes del denominado “grupo Cambio” que encabeza el ex presidente Juan José Ortiz Azuara. Con esto se convierte la regidora en el primer toro que lanza al ruedo este grupo priista con miras al 2018, el cual para muchos es solo una figura que por su corta incursión en la política, servirá solo para jalar marca y cartucho desechable con el cual poder negociar algo más, o en todo caso desgastar para dejarle un escenario más cómodo a un tercero. Y mientras los priistas locales se hacen garras entre ellos para pelerarse los dos únicos boletos con los cuales podrán luchar, que es el candidato o candidata a diputación local y la federal, algunos otros institutos políticos como el PRD se mantienen a la expectativa de la directriz nacional respecto a las alianzas, que sin duda alguna jugaran un papel importante y decisivo. Ya andando en el PRD, el rumor de que la familia Gallardo llegara a la ciudad de la mano de una fuerte inversión es cada vez más fuerte y prácticamente confirmada por personas del círculo cercano, barajándose que estos llegaran a la huasteca a rentar la concesión un medio de comunicación abierto con cuyo dueño ya sostienen pláticas, pudiendo ser este una estación de radio, una televisora o porque no los dos. Sin duda “la gallardia” esta preparando el terreno rumbo al 2021 y la huasteca, principalmente valles les resulta sumamente atractivo, pues con ello garantizarían el ir prácticamente libres a esa elección. En otros temas el fin de semana pasado, se ventilo la destitución de varios profesores de Colegio de Bachilleres, presuntamente relacionados en diferentes faltas, incluidas el acoso de tipo sexual hacia los alumnos, situación que generó reacciones principalmente en los interesados, quienes al verse ya sin salida están tratando de sacudirse el lodo. El primero en recibir esta contra ofensiva, fue Joel Joaquín Martínez secretario de organización del sindicato de COBACH, quien se maneja como una carta fuerte para suceder a Alfredo Manzanares en la Secretaria General, una vez que se lleve a cabo la renovación sindical a finales de este año. Dado que las faltas de las que se les acusa a los ahora ex profesores son sumamente graves, se espera que estos aprovechando ciertas influencias continúen descobijando o intentando desviar la atención a otros temas dentro de Colegio de Bachilleres, con el fin de rescatar un poco su imagen, aunque la mayoría contaba ya con antecedentes. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones