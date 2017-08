No aparecen familiares de menor abandonado Huejutla, Hgo.- Han pasado más de 24 horas de haber sido localizado y hasta el momento no aparecen los familiares del menor que aparentemente fue abandonado en el área del mercado municipal de esta ciudad. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Menor extraviado se encuentra en resguardo en el DIF, ya que aún no aparecen sus familiares. El menor extraviado tiene aproximadamente 5 años de edad y de acuerdo a lo informado por personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el infante se encuentra en resguardo del Sistema DIF para que reciba la atención adecuada y su vez se realice el trabajo de campo para tratar de localizar a sus padres o familiares cercanos. El caso ya tomó conocimiento la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), no obstante hasta anoche, aun no se había iniciado ninguna carpeta de investigación y el DIF Municipal se estaba haciendo cargo del niño. Para encontrar a sus familiares, las autoridades policiacas y ministeriales, piden la colaboración de la ciudadanía para que difundan el caso a través de las redes sociales y medios de comunicación, toda vez que el menor no habla y si no aparecer sus padres, será trasladado a la ciudad de Pachuca. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Sujeto con cristal, asegura la estatal Vecinos inconformes por apertura de Bar Transeúntes en riesgo por anuncio en banqueta Solicitan protección en muro del callejón Santa Cecilia Obesidad; la alarma mundial