Solicitan protección en muro del callejón Santa Cecilia Huejutla, Hgo.- Considerando que es un lugar de riesgo para conductores de autos, peatones y niños que juegan en el espacio, vecinos del callejón Santa Cecilia, del barrio San José, requieren la construcción de un muro de protección en la parte aledaña al pozo del jalamate. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Habitantes del callejón Santa Cecilia solicitan la construcción de un muro de contención. Especificaron que desde el cauce del riachuelo el callejón empieza a subir de manera paulatina, hasta formar un declive de considerable altura que a su vez genera un vacio de varios metros, el cual es un peligro latente para quienes viven en el sector. Por tal motivo, solicitaron al gobierno municipal que para prevenir algún accidente se construya en el trecho del declive una tapia o en su defecto se coloque una barrera metálica, que proteja a conductores y peatones de un posible desplome. A pregunta formulada, explicaron que quienes más corren peligro de una caída son motociclista y ciclistas, así como niños residentes en la zona que por las tardes salen a jugar a la calle y los cuales no tienen precaución al corres, especialmente en pos de un balón. Para concluir, exhortaron a las demás personas que habitan en el callejón para que no tiren su basura al lecho del río, lo cual han observado que de vez en cuando realizan algunos vecinos que viven en las inmediaciones del barranco. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Sujeto con cristal, asegura la estatal Vecinos inconformes por apertura de Bar Transeúntes en riesgo por anuncio en banqueta Obesidad; la alarma mundial No aparecen familiares de menor abandonado