Obesidad; la alarma mundial

Un Problema de Peso

En cierto momento de la historia reciente, aparecieron publicaciones con imágenes de bebés regordetes como símbolo del estado ideal de salud en la niñez. Sus mejillas rojas como manzanas expresaban satisfacción, pero una vez que las encuestas de salud sobre obesidad infantil dieron la señal de alerta por el crecimiento incontrolable del sobrepeso, tales publicaciones comenzaron a ser cuestionadas. Se estaban enviando señales equivocadas al público a través de los medios.

La idea de que los niños excedidos de peso representaban el prototipo de buena salud y vigor físico resultó falsa y en algunos sectores de la sociedad esa idea comenzó a desvanecerse paulatinamente; sin embargo, el problema no se detuvo y la obesidad infantil ha ido aumentando día con día. El efecto de la publicidad comercial sobrepasó toda regulación y censura, pero el golpe ya se había dado y el mal ya estaba hecho.

Para entonces, las cifras de la obesidad eran dramáticas y constituían todo un problema de salud pública mucho más que declarado. Se le considera la epidemia del nuevo siglo. México pasó a ocupar el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en obesidad de adultos. Ahora, el 40% de la población infantil dentro del territorio nacional, además del sobrepeso presentaba otros padecimientos que anteriormente afectaban de manera exclusiva a las personas adultas, tales como hipertensión, problema de articulaciones, deformaciones óseas, diabetes, nefritis, cardiopatía, retinopatía, depresión.

Engañadas por la trampa sensacionalista de cierta publicidad comercial, las generaciones modernas no contuvieron sus impulsos, sino que más allá, han ido como embrujadas hacia dos excesos asociados que son el sobreconsumo y el sobrepeso. Caminar por un modelo de vida "sin modelo" (método o sistema), resulta, según el diseño de las propagandas sensacionalistas y engañosas, un acto de entreguismo irracional e infortunado abierto a la orgía insaciable de todas las hambres, apetencias y voracidades.

Las generaciones modernas elevaron durante las últimas décadas la cifra del sobrepeso humano. Clasificadas por la socioeconomía como –sociedad de consumo-, las generaciones actuales sobreviven disminuidas en su salud por la ausencia de conocimiento y por la falta de criterios defensivos que las lleven a oponerse para rescatarse a sí mismas; es decir, a sacarlas de su estado actual de subyugación y sometimiento ante la vorágine del consumo irracional.

"Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento…" Oseas 4:6

¡Aún estamos en un tiempo de oportunidad y es inaplazable!

El avance de la publicidad comercial así como la propagación de comida chatarra, se introdujeron en el país a través de la red de carreteras y caminos rurales, llegando a cada uno de los rincones de nuestra patria y ya no resulta difícil encontrar entre los pueblos indígenas a los –konene tomauak- versión náhuatl de los "niños obesos", lo cual era improbable hasta hace algunas décadas, antes que el denominado 'progreso industrial' -se infiltrara en el torrente sanguíneo de la nación mexicana, haciéndonos el caldo gordo-.

La industria alimentaria con su comida rápida (chatarra) acaparó los exhibidores más vistosos de las tiendas urbanas, rurales e intermedias, en negocios formales e informales, fijos y semifijos o ambulantes, llevando consigo a todas partes las frituras, los chamoyes, sopas instantáneas, grasas Trans, alimentos hipercalóricos, bebidas energéticas, azúcares, sales ácidas, harinas refinadas, toda la explosividad tóxica de sabores, olores y colores extremos.

Con la expansión permisiva de tales avances "progresistas" y el cautivante resplandor de su efecto sobre las masas de consumo, nuestra región envilecida, presa de las leyes de la oferta aguerrida y la demanda licenciosa, se plagó de especies alimentarias exóticas, tóxicas e innecesarias. -Las aguas negras del imperialismo yankee- comenzaron el asalto sobre un despoblado de conciencia; los refrescos de cola, como el monzón sobre los desiertos, fueron invadiendo y apoderándose del mercado y del páncreas nacional… ¿o no es así?