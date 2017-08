Padres se quejan por cuota en la Emiliano Zapata Representantes de la sociedad de padres de familia, negaron que se impidiera la entrada a algún alumno En pleno inicio del ciclo escolar 2017-2018, padres de familia de la escuela primaria Emiliano Zapata ubicada en la colonia Plan de Ayala, se inconformaron la mañana de ayer, señalando que no dejaban entrar a sus hijos al plantel dado que no habían cubierto la cuota de padres de familia. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Padres de familia se inconformaron porque no dejaban a entrar a alumnos que no pagaron la cuota de inscripción. Cuestionada sobre la inconformidad, Maritza Montaño Arguelles, Directora del Plantel, explicó que se trataba de un grupo de padres que no habían realizado en tiempo y forma su proceso de inscripción, la mayoría con hijos ya dentro del plantel que solo pasaron al siguiente año, mismos que se habían presentado con sus hijos y se les permitió el acceso a las aulas, enfatizando que los desacuerdos con la mesa directiva por el tema de las cuotas escolares era independiente del servicio que brinda la institución de manera gratuita. En cuanto a si esta postura no generaría conflicto entre el plantel y la sociedad de padres, quienes exigen el dinero de las cuotas, la directora señalo que existe la posibilidad de un desacuerdo pero ellos como maestros deben de garantizar la gratuidad de la educación siempre y cuando exista espacio para atender a los alumnos que lleguen a inscribirse. Por otro lado representantes de la sociedad de padres de familia, negaron que se impidiera la entrada a algún alumno, señalando que los inconformes se trataban de un grupo de padres quienes no acuden a las reuniones y no están enterados de los acuerdos que se toman. Respecto a los padres inconformes, estos señalaron que si se les impidió el acceso a quienes no habían pagado la cuota de inscripción, muchos de los cuales se regresaron a sus casas y otros ante la presión de los padres de familia si pudieron entrar a tomar su primer dia de clases. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Continúa remodelación de sanitarios en mercados Inicia la semana de descacharrización en Ciudad Valles Invita a tramitar la Cartilla Militar Nacional clase 1999 Preparan festejos del Día del Adulto Mayor SEMARNAT echa atrás permiso de aprovechamiento forestal en Xilitla