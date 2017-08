Desapercibido eclipse de sol en la localidad Pese a la gran difusión del evento sobre todo a través de las redes sociales como el Facebook, el Eclipse de Sol registrado este lunes en el mundo pasó desapercibido en la localidad debido a que en esta parte de la tierra fue parcial. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios PARCIALMENTE FUE cubierto el sol por la luna la tarde de ayer durante el eclipse La doctora Carmen del Pilar Suárez Rodríguez, profesora e investigadora de la UASLP Campus Tamazunchale explicó que en la antigüedad, se le tenía asombro a ese tipo de eventos, impredecibles y lo asimilaban a magia, castigos divinos que causaban temor. Sin embargo dijo, a la fecha se sabe que se trata de un fenómeno natural más de importancia científica ya que de él puede obtener información del universo y del sol, que por ser un evento que no se ve todos los días llamada la atención de la población. Negó la investigadora que el eclipse cause afectaciones a las mujeres embarazadas como se cree entre la población sino que esa y otras más, son creencias que no han sido probadas científicamente. Informó que el ojo si puede presentar daño en su funcionamiento si se observa el eclipse, sobre todo en aquellos lugares donde hubo oscuridad por varios minutos dado que explicó que aunque la luz emitida por el sol es obstruida por la luna, la radiación que emite dicho astro, sigue llegando a la tierra y es absorbida por la vista causando afectaciones a la retina como ceguera permanente. En San Luis Potosí, dicho fenómeno ocurrió después de las 11:00 horas y culminó casi las 14:30 horas sin embargo no se presentó en Valles y la región oscuridad alguna, tampoco descendió la temperatura y solo pudo ser vista con ayuda de equipo especializado. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Continúa remodelación de sanitarios en mercados Inicia la semana de descacharrización en Ciudad Valles Invita a tramitar la Cartilla Militar Nacional clase 1999 Preparan festejos del Día del Adulto Mayor Padres se quejan por cuota en la Emiliano Zapata