SEMARNAT echa atrás permiso de aprovechamiento forestal en Xilitla

En el posicionamiento enviado de manera electrónica, la delegada estatal señaló en esta suspensión temporal del permiso para el aprovechamiento de recursos forestales maderables, se ve inmerso un polígono de aproximadamente mil 182 hectáreas las cuales no están consideradas como Área Natural Protegida por la dependencia, en las cuales hasta el momento no se ha realizado ningún aprovechamiento con este recurso forestal conocido como Bosque de Niebla. Por otra parte se señaló “La Subsecretaría de Gestión Ambiental de la SEMARNAT revisará que todo el proceso esté apegado a la ley, por lo que examinará con transparencia absoluta el proceso del otorgamiento de permisos, con la posibilidad de cancelar su autorización en caso de confirmarse que dentro del mismo haya existido alguna irregularidad”. Dentro del mismo comunicado se indicó que la dependencia se coordinara con la PROFEPA para la vigilancia de la zona y evitar que durante el tiempo de la suspensión no se realice ningún tipo de aprovechamiento del recurso forestal maderable.