Apreciaciones Aun cuando la sugerencia del gobierno del estado era que todas las presidencias municipales en el estado llevaran a cabo la ceremonia de arranque del ciclo escolar a la misma hora en que el presidente de la república lo haría en el municipio de Aquismón y en específico en la comunidad de San Pedro de las Anonas, no todos aceptaron ni mucho menos cumplieron con esa propuesta ya que al tener organizados sus eventos en punto de las 8:00 estos no quisieron o no pudieron modificar sus horarios y llevaron a cabo el acto protocolario ya agendado, Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios con sus excepciones claro, siendo en esta zona el alcalde Manuel Morales Ramírez uno de los que si cumplió con el protocolo y horario sugerido por el gobierno del estado quien además conjuntó a los directivos de las diferentes instituciones educativas en torno al evento, y es que en este sentido el munícipe ha logrado que los directores de las instituciones apoyen en las actividades que realiza gracias a los apoyos que ha brindado en infraestructura educativa se refiere, ya que al menos a la escuela primaria Netzahuatcoyotl brindó la galera de usos múltiples, así como la remodelación del espacio, y a la escuela secundaria técnica 23 brindó el apoyo de sanitarios entre otras instituciones, sobre todo de comunidades en donde la obra que han priorizado ha hecho todo por realizarla. Por su parte en el acto protocolario del inicio del ciclo escolar en San Pedro de las Anonas, los responsables del protocolo federal exageraban en sus cuidados de seguridad al vigilar de manera continua el acercamiento del presidente de la república Enrique Peña Nieto con los menores de edad, al grado de que durante sus movimientos para inaugurar el aula de medios entregada por el gobierno que representa, los niños fueron movidos de lugar en cada momento por lo que se optó por parte de los docentes llevarlos a sus salones mientras pasaba el evento, por lo que de última hora buscaban a algunos de los menores para la toma de la fotografía del recuerdo frente al nombre de la institución, pero además durante la presentación del eclipse no permitían que estos desarrollaran actividades protocolarias programadas con la astróloga, quien buscaba de manera sencilla mostrar como se presentaría el fenómeno y al final pocos resultados obtuvo por no haber ensayado con los menores. En Huehuetlán las demandas de la dirección de seguridad pública y tránsito municipal siguen escuchándose y además de que insisten en la entrega de uniformes para todos los agentes policiacos, ahora demandan apoyo para la rehabilitación de la patrulla que por una ponchadura de llanta quedó varada durante varios días, aun cuando también este tipo de problemas se presenta de manera continua ante lo complicado de los caminos que tienen que circular diariamente los uniformados. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones