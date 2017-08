Apreciaciones Mientras en los partidos de mayor antigüedad son tantas las opciones para ocupar las candidaturas, en el partido Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, ya comienzan las definiciones siendo el consejero nacional Primo Dothé Mata, quien ocupa la primera nominación ni más ni menos que para una senaduría. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Esto es un logro para el dirigente del Frente Ciudadano no solo por la posible candidatura, sino porque pese a los grupos internos que se mueven al interior del partido tratando de generar oposición, sobre todo en el municipio de Tamazunchale y en el comité estatal, pero ha sido el respaldo del consejo estatal y del nacional que han permitido que continúe avanzando con su estructura propia. La expectativa se centra ahora en los demás cargos populares, las diputaciones federales y locales, pero sobre todo las alcaldías, en las cuales se tiene ya un avance sobre las posibles nominaciones, y al menos en Tamazunchale se ha sostenido que será una mujer quien encabece el proyecto. Mientras tanto en el Partido Revolucionario Institucional también están corriendo las apuestas por las figuras que puedan buscar contender por una senaduría, entre las cuales se mencionan figuras de peso como Enrique Galindo, Yolanda Eugenia quien ya ha ocupado el cargo, la misma Rebeca Terán por el trabajo operativo, Fernando Chávez, por mencionar algunos, por lo que el abanico es muy amplio y esto mismo genera varias pugnas. En el Partido Acción Nacional, las figuras aun no se han asomado, no se observa quienes pudieran contender, aunque quien tiene intención de buscar la senaduría es Marco Gama Bazarte, quien pudiera decir es su turno de ocupar el cargo por la trayectoria y el trabajo político, aunque el mismo dirigente estatal Xavier Azuara tendrá sus aspiraciones y una senaduría le permitiría posicionarse para buscar la gubernatura del estado que ha sido su intención. Aunque en el grupo del PAN la apuesta es por el dirigente nacional Ricardo Anaya quien busca ser candidato a la presidencia de la república y de lograrlo esto permitirá a los integrantes de la dirigencia estatal posicionarse, pero de lo contrario los pondrá en una disyuntiva aunque se disciplinen. En el caso del PRD se habla que quien pudiera en esta ocasión buscar la senaduría sea ni más ni menos que el Pollo Ricardo Gallardo, quien en el pasado proceso se perfilaba como un fuerte candidato a la gubernatura del estado, y en esta tendrá una oportunidad para medirse por algún cargo, que bien podría ser también la alcaldía de San Luis Potosí al igual que su padre, si es que este último no busca la reelección lo cual se observa con pocas posibilidades. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones