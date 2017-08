Apreciaciones Al parecer, solo un incidente se suscitó el día de ayer en la localidad en el arranque del ciclo escolar 2017-2018 en donde padres de familia del sector rumbo al CONALEP, se quejaron que a sus hijos no les daban acceso a la escuela primaria Emiliano Zapata. Sin embargo, la directora del plantel explicó que todo se debió a omisiones de los mismos padres de familia que, no inscribieron a sus hijos para este ciclo escolar sino que dieron por hecho que por estar cursando un grado, en automático pasarían al siguiente nivel. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Fue el alcalde Jorge Terán Juárez el encargado de declarar iniciado el ciclo escolar en la escuela secundaria Pedro Antonio Santos acompañado de personal de la URSEHN. Diversos funcionarios del Ayuntamiento, se quedaron con las ganas de ir a ver al presidente de la República Enrique Peña Nieto el día de ayer al municipio Aquismón donde el mandatario declaró inaugurado el ciclo 2017-2018. Y es que supo que, el ordenamiento era que cada uno de los alcaldes se quedara en sus localidades para que encabezaran un acto similar de manera coordinada y conjunta, por ello Terán Juárez se quedó en el Municipio y los funcionarios del Ayuntamiento se quedaron con la intención de tomarse selfies con el mandatario nacional. Un buen festejo de cumpleaños tuvo la regidora Elizabeth González Bucio el pasado sábado dado que, contó no solo con la presencia del alcalde Jorge Terán sino también del presidente estatal del PRI Martín Juárez Córdova y del delegado del CEN Jorge Shiaffino. Estuvo también el ex alcalde Juan José Ortiz Azuara, líder del Grupo Cambio al cual pertenece la regidora. Sin embargo, ello no gustó a diversas mujeres priistas de la ciudad de la vieja guardia, quienes al enterarse de la lista de invitados, se molestaron por el espaldarazo que Juárez Córdova dio a la edil con su presencia. Líderes cañeros de la ciudad se reunieron este lunes, con el titular de la SEDARH Alejandro Cambeses Ballina en las oficinas de esa dependencia, encuentro que se realizó sin mayor ruido. Se supo más tarde que tuvo como fin que los dirigentes cañeros de las diversas organizaciones, expusieran ante el funcionario, las necesidades del gremio ante el inicio del próximo ciclo de la zafra. El tema recurrente es la mejora de los caminos por donde en época de molienda, transitan los camiones cargados de caña pero también proyectos de tecnificación del campo. La recién nombrada regidora del PAN Blanca Zavala una vez que ya entró en funciones y atender la comisión de deportes, comenzó a recibir quejas contra el director de deportes Miguel Lárraga. La semana pasada, la edil se entrevistó con el alcalde Jorge Terán a quien le hizo saber los señalamientos contra su director de deporte y éste se comprometió a sostener más adelante, una reunión en donde estén los tres para atender lo que está reclamando ese sector de la población. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones