Pobreza evita que tres menores asistan a la escuela en Pixtello Una mujer de 61 años está sola al cuidado de cuatro niños dos de primaria, uno de secundaria y una niña con Síndrome Down. Viven sin apoyos de ningún tipo Con un cuaderno y un lápiz, Evelyn y Pedro salieron de su casa para acudir a la escuela, Gerardo prefiere estar en casa para evitar la burla de sus compañeros, Senorina, abuela de los cuatro menores, menciona que tuvo que "hacer milagros" con la venta de chorizo, tamales y zacahuil, para lograr que tuvieran lo necesario, pero ni así completó la lista de útiles. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios En estas condiciones vive la familia Yerena Carol. A través de las redes sociales comenzaron a solicitar ayuda para la familia de una mujer y cuatro menores, que no cuentan con el recurso necesario para que tres asistan a la escuela, de nombres; Gerardo, Evelyn y Pedro, los dos últimos cursan la primaria, el primero secundaria. Por lo que este medio visitó el barrio de Pixtello en la sección de Texale, en donde vive Senorina Carol Sánchez, de 61 años de edad, quien señaló que tuvo cuatro hijos, ya todos casados y con hijos, pero Rosa Isela, tuvo cuatro hijos que no fueron reconocidos por el padre, y son los que tiene a su cargo. Refiere Senorina que hace dos años trabajó en la Ciudad de Monterrey en donde estuvo vendiendo ropa de segunda, debido a la enfermedad de cáncer que padecía su esposo Pedro Yarena Pérez, en el mes de febrero del año pasado tuvieron que regresar a Chapulhuacanito, en donde murió en 30 de Agosto de ese mismo año. Menciona que desde entonces viven penurias, ya que poco les alcanza para comer y alimentar a toda la familia, ya que se dedica a la venta de chorizo, tamales y zacahuil, pero las ganancias las vuelve invertir y para hacer un poco más para darle de comer a su hija y cuatro nietos. Agrega que este domingo salió trabajar su hija Rosa Isela a la Ciudad de Monterrey, para poder enviarle un poco de dinero a su madre para el sustento de sus hijos, quienes hasta el momento no cuentan con lo necesario para asistir a la escuela. Su nieta la mayor de nombre Andy, de quince años de edad, tiene Síndrome Down, lo cual hace más complicada su situación económica, debido a que requiere de cuidados especiales, pero en sus condiciones de vivienda poco puede hacer. Asegura que ha solicitado apoyo de las autoridades para que la integren a los programas federales como PROSPERA, o apoyos para la educación pero hasta el momento todas las autoridades les han cerrado las puertas, hasta el mismo presidente municipal, quien le ha dicho que sí, aunque nunca le dijo cuándo. Narra que Evelyn y Pedro, asistieron hasta este martes a la escuela primaria María Clofas, con solo una libreta y un lápiz, mientras que Pedro, se reúsa asistir, debido a que es el centro de burlas, porque solamente va a la escuela con una sola libreta. Por lo que un grupo de personas están solicitando recurso para la recaudación de recurso o de útiles escolares, para que sean entregados a esta familia, ya que la educación es la única forma de salir de la pobreza en la que se encuentran.