El coraje de ser bombero, ante la desgracia del septiembre negro Heriberto Camargo, el rescatista de los muertos en el pozo letal AXTLA DE TERRAZAS- A casi dos años de la terrible tragedia el recuerdo sigue vivo en la mente de Heriberto Camargo Hernández, el bombero voluntario que participó en el rescate de 2 de los 5 cuerpos de las personas que perecieron en un pozo, víctimas de un gas letal aquel 18 de septiembre del 2015 en Mesa del Toro, Municipio de San Martin. Axtla | Axtla 0 Comentarios Heriberto Camargo Hernández Ayer 22 de agosto se celebró el Día Nacional del Bombero, sin embargo para la mayoría de los ciudadanos la fecha pasó desapercibida, pero no para el hombre que cree nació para ser bombero, servir a la comunidad e incuso está dispuesto a dar la su vida a cambio de la de alguien más, si así tuviera que ser, asegura. Septiembre negro Con la mirada perdida y mientras una lagrima de manera involuntaria se asoma a sus ojos, Heriberto narra a Zunoticia aquel terrible momento cuando el pasado 18 de septiembre del 2015 a las 15 horas el Presidente del Patronato de Protección Civil, Ing. Arnoldo Herbert, le llamó para preguntarle si consideraba podría descender en un pozo muy peligro donde había sucedido una tragedia para rescatar 5 cuerpos “para mí la pregunta era un reto pero yo sabía que si podía hacerlo, porque justo hacía dos meses había regresado de un curso de rescate vertical que se impartió el Celaya, Guanajuato”. Detalla que mientras tomaba el curso pensaba que nunca ocuparía de ese curso porque en esta zona nunca sucedía algo de esa magnitud, sin embargo considera estaba equivocado porque fue antes de lo que pensaba que lo puso en práctica. “Chapulín” como le llama al camión cisterna siembre está listo, explica mientras su mirada se pierde en el tiempo “el ingeniero me preguntó dos o tres veces que si yo estaba seguro que podría hacerlo y que si no era así que no expusiera mi vida, yo le respondí que si porque sabía lo que tenía que hacer”. Explica que en durante el trayecto habló a su familia y les pidió una oración por él porque estaba consciente del riesgo que corría al descender en un pozo de 20 metros de profundidad donde habían perdido la vida tres trabajadores, el dueño de la propiedad y un rescatista de Protección Civil de Tamazunchale, aquí, sube la mirada, frota sus manos y reconoce que aun duele la tragedia “Era casi mi hermano y eso es lo más doloroso que he vivido a lo largo de mi vida, luego de un segundo de silencio mientras nuevamente recuerda la dolorosa historia y con un nudo en la garganta Heriberto continua, “eso marcó mi vida”. Añade que desde el momento que le informaron de la tragedia él sabía de la magnitud del evento había 5 muertos, después de eso un bombero de Tamazunchale, intentó entrar al peligroso pozo sin haberlo logrado porque le reventaron los oídos y la nariz lo que provocó que lo trasladaran de inmediato al hospital. Sin duda alguna para Heriberto, lo anterior era un reto y reconoce que mientras recorría el camino hacia el lugar del acontecimiento iba muy nervioso pero confiaba en si mismo que podría lograrlo, porque Dios le había dado la oportunidad de vivir para servir después de un fuerte golpe que recibió en la cabeza jugando fútbol y que lo mantuvo inconsciente de las 11 de la mañana hasta la media noche. La experiencia Al llegar al sitio debido a la falta de las herramientas necesarias para poder desempeñar su labor de auxilio, Heriberto acompletó su equipo de rescate con otras piezas que le fueron prestadas por la unidad de Xilitla, lo que le permitió descender 20 metros de profundidad con 3 metros de diámetro. Para poder hacer lo anterior, el valiente bombero solicitó a los ahí presentes una gallina que amarró de las patas y la descendió 12 metros dejándola 5 segundo para verificar la existencia o no del letal gas, la gallina salió con vida, acto seguido descendió a un perro con el cual hizo el mismo procedimiento, azaña que fue superada por el can. Posteriormente, el sitio fue ventilado y una vez comprobado la no existencia del veneno, Heriberto procedió a sacar los primeros dos cuerpos ya sin vida, momentos que quedaron gravados para siempre en su memoria. Al tiempo La unidad de Protección Civil fue fundada durante el 2003 y a la fecha cuenta con solo 4 bomberos voluntarios comandante Vicente García Ramos, José Antonio, Alfredo Antonio Vázquez y Heriberto Camargo. Presidente del patronato Ing. Arnoldo Herbert , quien dio a conocer que será el próximo sábado 26 del presente mes cuando se les estará reconociendo la labor a los bomberos con un convivio y entrega de reconocimientos en compañía de sus familias.