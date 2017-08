Para la elección del nuevo auditor no habrá trucos ni recomendados San Luis Potosí, S.L.P.- En el proceso de elección del nuevo auditor o auditora superior del estado, no habrá trucos ni recomendados, porque el objetivo del Congreso del Estado es elegir a un ciudadano probo, con trayectoria intachable, que no tenga intereses partidistas y que garantice la revisión transparente y a fondo de todos los entes auditables. Así lo aseguró el vocal de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado diputado Fernando Chávez Méndez, al reconocer que lamentablemente existen actos de corrupción en los Ayuntamientos a lo largo y ancho del estado, por lo que los alcaldes deben saber que habrá revisiones serias y a profundidad. De esta manera los presidentes municipales se verán obligados a llevar a cabo un trabajo más honesto y transparente, para dar la seguridad a los ciudadanos de que sus recursos se aplican eficientemente a través de los gobiernos, los ayuntamientos y diferentes Poderes, siempre en beneficio de la población, que son utilizados ciento por ciento en obras y acciones que cambien las condiciones de vida de todos los potosinos. Estado | Estado 0 Comentarios