Con festejo agradecen obra importante de Texquitote II El ex alcalde, Cesar Torres Mendioza, agradeció a los habitantes por la inauguración del pozo profundo en la comunidad en mención. Matlapa, S.L.P.- Habitantes de la localidad de Texquitote II, llevaron a cabo un gran festejo con motivo de agradecer que se haya realizado una de las obras más importantes de la comunidad, misma que fue gestionada en periodos pasados, y no fue hasta en la pasada administración del ex alcalde Cesar Torres, donde tuvieron eco en su petición. HUASTECA POTOSINA | Matlapa 0 Comentarios Toda la comunidad agradeció la gestión realizada en su administración al ex alcalde Cesar Torres. En dicho festejo estuvo presente el ex Presidente Municipal en mención, quien al hacer uso de la palabra, dirigió un mensaje a los vecinos de esta comunidad, mencionando, "quiero agradecer infinitamente la invitación que autoridades y vecinos de la comunidad de Texquitote II me hicieron para asistir a la inauguración de la obra del pozo profundo y la línea de distribución del vital líquido, misma que fue gestionada y autorizada durante la administración 2012 – 2015 que honradamente dirigí". Torres Mendioza, añadió, "me llena de alegría y satisfacción el poder ver culminadas las obras que gestione en bien de las familias de nuestro querido Matlapa, el convivir con las 143 familias que fueron beneficiadas con esta obra y que ahora podrán tener en sus casa el vital líquido con solo abrir una llave me llena de alegría, reitero mi agradecimiento a la comunidad". Posteriormente en manera de agradecimiento los lugareños, llevaron a cabo un ameno convivio, donde compartieron el pan y la sal con el ex alcalde, quien reitero su agradecimiento por la invitación y por la convivencia que se realizó para la inauguración de esta importante obra donde toda la comunidad se beneficia.