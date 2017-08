Apreciaciones Aun cuando en Axtla de Terrazas siempre se ha presumido por parte de la dirección de seguridad pública y tránsito municipal, de tener todo bajo control en la cabecera municipal al contar con un sistema de seguridad que abarca toda la cabecera, esto se contrarrestó dentro de la asamblea del consejo de seguridad ya que en ella se dieron a conocer incidentes de robos habitación en algunas calles del municipio, culpando de esta situación a los jóvenes que emigran en determinado momento a otros estados para trabajar, señalando que conocen malas acciones en esos lugares y los vienen a aplicar en sus municipios, sin embargo en materia de seguridad es la dirección de seguridad pública municipal la responsable de llevar a cabo acciones de prevención en este sentido, y en caso necesario aplicar los trabajos coordinados con los padres de familia para combatir el problema. Pero el detalle es que siempre se ha señalado que es un municipio seguro y hasta el destacamento de la secretaría de la defensa nacional se mantiene en el municipio desde hace meses atrás. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Por su parte el municipio de Coxcatlán sigue acercando los servicios a los habitantes y en ellos ha obtenido cada vez más respuesta por parte de la ciudadanía, logrando que al menos los servicios de las dependencias sean aprovechados tal como el registro civil, el tribunal agrario, y actualmente y de manera permanente la unidad de atención temprana que lograron gestionar desde el inicio de su administración y que desde que se instaló ha obtenido una buena respuesta por parte de quienes son víctimas de violencia, sobre todo violencia familiar que es lo que mayormente prevalece en el municipio, lo cual no indica que no se presenten otro tipo de delitos en el municipio como el delito de robo, vandalismo en algunas comunidades entre otros, pero menos abigeato que es lo que hasta el momento a pesar de haber ganaderos no se reporta este tipo de delitos. En Tancanhuitz el alcalde Rodolfo Aguilar Acuña sigue atendiendo de manera directa a la población en su privado en donde para ello sin embargo pide se encuentre al responsable del departamento que corresponda de acuerdo al tema a tratar, siendo el coordinador de desarrollo social quien mayormente se encuentra pendiente del presidente y el director de obras públicas, siguiéndole de cerca el director de seguridad, lo cual no indica que los demás funcionarios no sean llamados para información, sin embargo con menor ocasión que los primeros, esto porque son las obras las que mayormente buscan los habitantes y en cuanto a seguridad porque continuamente se sigue denunciando los problemas de alcoholismo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones