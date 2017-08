Apreciaciones Un nuevo conflicto magisterial se manifestó la mañana de ayer, ahora por parte del Sistema de Educación Indígena, donde al igual que en los demás sistemas surgen quejas en contra de superiores, en este caso en contra de la supervisora de la zona escolar 063, de quien denuncian maltrato. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Esto se viene a sumar al conflicto que existe ya en la escuela primaria Francisco González Bocanegra, en donde al menos pareciera irse ya llegando a un acuerdo con los padres de familia con quienes se habrá de firmar una minuta para el cambio de la directora a quien se habrá de cambiar posiblemente a una supervisión, aunque esto no garantiza que no se pudiesen presentar más problemas posteriormente. Con el inicio del ciclo escolar se dan los problemas de siempre la falta de maestros para cubrir la totalidad de los grupos así como la falta de libros de texto, lo cual por lo general se van solventando conforme avanza el ciclo, el problema estriba en que en algunos planteles se ha mencionado que se pudiera condicionar la entrega por el pago de las colegiaturas por parte de los mismos padres de familia. Sin embargo en esto la Secretaría de Educación evita meterse ya que prefiere dejar el conflicto a los propios padres de familia por considerar que son acuerdos internos de las escuelas, lo que deriva muchas veces en abusos hacia los alumnos y posteriormente en conflictos como los que se han registrado. El próximo jueves se tendrá la visita del ex titular de la designación de pueblos mágicos quien ahora forma parte del comité proxantolo en conjunto con la Secretaría de Turismo, la reunión se habrá de celebrar en el municipio de San Martín en donde continuarán con la revisión del proyecto que pretende establecer una sola ruta para los municipios que cuentan con tradiciones emblemáticas. Quizá esto pudiera reactivar la pretensión de hace años de convertir a San Martín en un pueblo mágico al igual que Xilitla, un proyecto que se dejó de lado con las reformas que se implementaron al programa que implicaban mayores restricciones para la designación de municipios. En la colonia El Nazareno aún continúan varios focos de atención que siguen encendidos y que mantienen incertidumbre entre los propietarios de los predios que se vendieron, ya que no existe una claridad sobre el pago que se está realizando para el trámite de escrituración, puesto que no se sabe si el ayuntamiento habrá de contribuir con una parte o si los beneficiaros habrán de cubrirlo por completo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones