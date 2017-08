Agenda Deportiva J15 de la LMRBH La Liga Municipal y Regional de Básquetbol de Huejutla (LMRBH), dio a conocer el rol de la continuación de la jornada 15 en la cancha del auditorio municipal de esta ciudad en la categoría de veteranos: a las 17:00 horas Grupo PinVer vs. Berrinchudos. En la rama femenil: a las 18:00 Tecos vs. Jaltocán; En la libre: a las 19:00 Anonimus vs. Ixtlahuaco y a las 20:00 Amistad vs. Magisterio. Deportes | Deportes 0 Comentarios Esta chica les presenta la Agenda Deportiva. J10 de la LMFV La Liga Municipal de Fútbol de Veteranos (LMFV), presentó el rol de juegos para hoy (miércoles), a las 18:00 horas: En la cancha del corral blanco 1: Telesecundarias vs. Deportivo Chacatitla. En el corral blanco 2: Deportivo Centro vs. Real Platón. En el corral blanco 3: 84 Batallón vs. Deportivo Cañeros. Fut – 7 “El Encinal” La Liga de Fútbol 7 de “El Encinal” dio a conocer el rol de juegos para hoy (miércoles), en la cancha de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), de la colonia Valle del Encinal: a las 19:00 horas Miscelánea Campa vs. Pachucos, a las 20:00 Cachorritos vs. Ric Fer y a las 21:00 Guardianes de la Galaxia vs. Galácticos Pintor. Reunión de la LMFVM Hoy (miércoles), se llevará a cabo la asamblea de delegados de la Liga Municipal de Fútbol de Veteranos Máster (LMFVM), a las 19:00 horas en conocida vidriería de la colonia Juárez de esta cabecera municipal. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Ixtlahuaco 57 – 43 a Anonimus Inter, derrotó al Deportivo Chalma Sabritas, fue “la Botana” de Súper Sayayín Superior 5 – 2 al Resto del Mundo UTHH “tembló” ante Chuzudos