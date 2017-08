“La Coordinadora de Idiomas de la UPH participa en un Congreso Lingüístico-Cultural en San Miguel Xaltipan, Tlaxcala”

Después de su estancia en The University of Texas at Austin, y los enlaces académicos que creo con diferentes instituciones en Estados Unidos, la Mtra. Gladiola Villegas G., se encuentra participando en el Congreso de Lenguas y Escuela de Campo que se realiza en San Miguel Xaltipan, Tlaxcala, México, donde trabajan en la documentación, investigación participativa, enseñanza y revitalización de idiomas en peligro. Es un Congreso convocado por Instituciones Internacionales como Engaged Humanities, Wydzial Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski, School of Oriental and African Studies University of London, instituciones y organizaciones que forman parte de European Commision, Humanidades involucradas en Europa sobre la formación para la investigación participativa en el patrimonio lingüístico-cultural.

En el Congreso hay participación de diferentes países investigadores como Estados Unidos, Italia, Polonia, Cataluña, Inglaterra, entre otros. Tlaxcala fue sede del primer encuentro para rescatar la lengua materna Náhuatl. Hasta el próximo 29 de agosto podrá trabajar en distintos temas para fomentar la recuperación de estas lenguas. Surge a partir de conocer y saber que México es una comunidad de nahua-hablantes, comunidad que tiene mucha cultura, a la cual le prevalece aun, la riqueza cultural en el lenguaje.