Diputado federal presentará queja contra alcalde de Tanlajás ante CEDH Negó tener intereses en la tala de árboles del bosque de Xilitla, y que haya interés de Singapur, y que algunas autoridades emitan comentarios sin fundamento, además dijo saber quién fue el responsable de la publicación y habrá de reclamarle como hombre y como político Afirmando que quien tenga pruebas en su contra que las presente, el diputado federal Christian Joaquín Sánchez Sánchez advirtió que habrá de presentar una queja ante derechos humanos en contra del presidente municipal de Tanlajas, Domingo Rodríguez Martell, por hacer comentarios en su contra sobre su presunta responsabilidad en el proyecto de tala del bosque de Xilitla, lo cual fue negado por el legislador, quien afirmó que ha sido uno de los primeros de estar en contra. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Christian Joaquín Sánchez Sánchez, diputado federal por el VII distrito Al respecto el Congresista Federal manifestó "primero quiero negar que si quiera yo tenga que ver o me haya parado ahí para ver cómo está el tema del bosque, conocí del tema en una comida que tuve con el alcalde y lo pueden corroborar porque además es de otro partido, vuelvo a cenar con él en San Luis y me pedía la ayuda para frenar este permiso". Refiere que tras tener la información sobre el problema dio a conocer su postura a través de sus redes sociales pidiendo sumar esfuerzos para proteger los bosques, y paralelamente se tuvo una reunión con diputados federales de todas las fracciones con el gobernador, y el tema que Sánchez Sánchez expuso fue que no se diera permiso para talar el bosque. "En todo momento estuve en contra la tala de árboles, de hecho ni en mis propiedades he talado un árbol, no tengo que ver en el tema" reiteró. Así mismo se refirió al tema de su relación con Singapur, "es un país al que debemos todos tenerle respeto porque en pocos años se convirtió en una de las economías más fuertes del mundo, la segunda economía de costo per cápita en ingresos de su producto interno bruto, Singapur no se dedica a recursos naturales se dedica a transferencias de tecnología, no va a comprar madera, nos vende las plataformas petroleras, nos ofrece servicios, partes de aviones, y es un país hermano con el que hemos estado fomentando lazos de amistad". Igualmente se refirió a los orígenes de la publicación "que pena que algún mal intencionado, que aparte de ser tan cobarde de no dar la cara, aunque yo ya sé quién es, y en su momento le tendré que reclamar como hombre y como político que esté haciendo señalamientos sin fundamento, no acostumbro a quejarme, normalmente absorbo los golpes y no los contesto". Sin embargo advirtió "el día de mañana estaré en la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentando una queja contra las autoridades que se atrevieron a declarar, entre ellos directamente contra Domingo Rodríguez Martel a quien se le ocurre ser hablador de cualquier cosa y tiene una responsabilidad, él es una autoridad que puede ser sancionada si difama, y si no tiene pruebas no tenía por que criticar". Agregó que la queja habrá de abarcar a todos aquellos que siendo autoridades, hablaron y mantuvieron esta mentira "tú puedes ir a la sierra de Xilitla y pregunta si siquiera tiene que ver algo Singapur, puedes ir a ver a los grupos ecologistas y pregúntales si tuvo algo que ver su diputado, puedes ir a revisar las cámaras de las dependencias que dan los permisos y no he ido, yo ando tocando puertas para bajar pavimentos, sistemas de agua, huertos para las familias, caminos, conservaciones" Finalmente sentenció "si alguien tiene pruebas que las presente y que me calle la boca, y si no las tiene que ofrezcan una disculpa pública porque sin tener que ver me han estado juzgando".