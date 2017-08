Sacaron a alumna de salón por no pagar cuota voluntaria Además le fueron quitados los libros de texto gratuito por integrantes de la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia. Porque su mamá no pagó la cuota voluntaria de inscripción, una niña de la escuela primaria “Rafael Nieto” del ejido San Felipe, fue sacada de su salón de clases y le fueron quitados los libros de texto gratuito por integrantes de la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia pero además, negaron la entrega de papeles de su hermano que egresó de ese plantel por lo que no se pudo inscribir en el nivel secundaria. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios ANTE LA CEDH FUE puesta la queja por condicionarse el derecho a la educación por el pago de cuotas escolares Lo anterior fue dado a conocer por la titular de la Segunda Visitaduría de la CEDH Elvira Viggiano Guerra, quien señaló que la madre de los menores acudió este miércoles a interponer la queja en contra de la institución educativa. “Las integrantes de la APF le sacaron a su niña de su salón de clases, le quitaron sus libros de texto porque la señora no tuvo dinero para pagar la cuota de inscripción; la misma madre nos refiere que un hijo concluyó su educación primaria y por la misma circunstancia del adeudo, no le liberaron los papeles de sexto año, de tal manera que no pudo inscribir al chico a la secundaria” expresó. Por ello, tras recibirse esa queja, de inmediato la CEDH emitió las medidas precautorias a la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte para que no se le niegue el derecho a la educación tanto a la niña que cursa el sexto grado de primaria como a su hermano al primer grado de secundaria. Viggiano Guerra expresó que las APF se toman atribuciones que no les competen todo ello con la anuencia del director ya que en dicho caso, refiere la mujer que el directivo de ese plantel le respondió que no podía hacer nada y le pidió que se arreglara con la mesa directiva. “Está dejando de privilegiar el derecho a la educación de la menor el director, y es el que tiene la obligación de garantizar ese derecho” añadió. Por último indicó que esa queja es la primera que se recibe por escrito y precisó que el pasado martes acudió a otras dos instituciones donde se denunciaba que a los niños no los dejaban ingresar pero no se detectó anomalía alguna. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Mecánicos los que más buscan tener capacitación Modifican fecha de la Feria del Empleo Cd Valles será sede del 4º Congreso Juvenil del PAN Interponen queja ante CEDH por tala en Xilitla Arranca alcalde entrega de 10 mil paquetes de útiles escolares