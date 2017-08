Arranca alcalde entrega de 10 mil paquetes de útiles escolares SEGE dona 4 mil paquetes de útiles más para ayudar a cumplir el objetivo El presidente Municipal Jorge Terán Juárez arrancó ayer por la mañana en la escuela primaria “Himno Nacional” la entrega de 10 mil paquetes de útiles escolares a niños de cuarto, quinto y sexto grado de primaria y planea una segunda remesa para que los alumnos de secundaria también cuenten con este material, y para cumplir al 100 por ciento con el objetivo, el Secretario de Educación del Gobierno del Estado Joel Ramírez Díaz anunció la donación de 4 mil paquetes más. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios El evento realizado en la primaria “Himno Nacional” del fraccionamiento Jardines del Campestre, estuvieron presentes además del alcalde y del titular de la SEGE, el representante del Gobierno del Estado en la Zona Huasteca Antolín Etienne Rivera, la regidora de la comisión de Educación Alma Idalia del Ángel Gómez, la presidenta de COMUPASE Vanessa Rodríguez Ríos, el director de la primaria sede Javier Gutiérrez Luna, el presidente de la Asociación de Padres de Familia José Manuel Jiménez Castillo y el alumno beneficiario Jesús Alberto Solio Covix de la primaria Himno Nacional. También contaron con la presencia de jefes de sector, docentes y personal administrativo, del jefe de la URSEHN, supervisores de zona, representantes del Sistema Educativo Estatal Regular, así como de regidores y síndicos de la actual Administración Pública. La bienvenida estuvo a cargo del Director del plantel educativo, Javier Gutiérrez Luna, quien dijo que la entrega de útiles escolares que pone en marcha el Ayuntamiento es formidable, este evento es sin duda de gran relevancia porque llevará a mejorar el aprendizaje de los alumnos, fortalecer sus competencias, así como su autoestima, incluyendo en este concepto a los padres de familia y docentes, por lo que invitó a las autoridades a continuar apoyando a la educación. Enseguida se hizo la entrega simbólica de los paquetes de útiles escolares. El alumno beneficiario Jesús Alberto Xolio Cobix, agradeció al alcalde Jorge Terán Juárez, su apoyo por proporcionarles material didáctico y educativo para sus estudios porque actualmente las familias presentan problemas económicos, y además porque ninguna autoridad se había preocupado por proporcionarles útiles escolares a los niños del municipio, por ello a nombre de la escuela Himno Nacional le agradeció porque la administración que preside tomó en cuenta las necesidades de las familias. Y además se comprometió a que los alumnos de Ciudad Valles a dar mejores resultados para este municipio, estado y país. El alcalde Jorge Terán Juárez dio a conocer que a tres días de haber iniciado el ciclo escolar 2017-2018, se acudió a este plantel educativo para arrancar con la entrega de los primeros 10 mil paquetes de útiles escolares, como parte de un programa de apoyo a la educación y a la economía familiar, que se implementa por primera vez en este municipio gracias a la suma de esfuerzos y recursos entre el Gobierno del Estado que dirige el Doctor Juan Manuel Carreras López, a través de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y con la participación directa del Gobierno Municipal que me honro en presidir. Añadió que el evento se hizo en esta escuela por un motivo especial, el cumplimiento de quince años de servicio educativo en beneficio de las familias que radican en este sector de la ciudad, misma que en sus inicios no contaba con un espacio propio y los alumnos recibían clases debajo de una lona facilitada en aquellos años por “Doña Toñita” en lo que se gestionaba el terreno y se lograba la construcción de las primera aulas. Cada paquete contiene 4 libretas, 1 juego de geometría, 1 calculadora, 1 caja de colores, 1 sacapuntas, 1 borrador, 2 bolígrafos y 1 lápiz. El Secretario de Educación del Gobierno del Estado Joel Ramírez Díaz, a nombre del Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López, reconoció el esfuerzo del Ayuntamiento de Valles, de entregar en una primera etapa 10 mil paquetes de útiles escolares para los niños de 4°, 5° y 6° grado de primaria, y destacó que con apoyo del CONAFE, se destinarán cerca de 4 mil paquetes escolares adicionales a este municipio. Antes de finalizar destacó que se prevén continuar con apoyos en escuelas de educación básica, en la infraestructura, equipamientos, y otras necesidades más como es uniformes así como desayunos fríos y calientes en escuelas de alta marginación. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Mecánicos los que más buscan tener capacitación Modifican fecha de la Feria del Empleo Cd Valles será sede del 4º Congreso Juvenil del PAN Sacaron a alumna de salón por no pagar cuota voluntaria Interponen queja ante CEDH por tala en Xilitla