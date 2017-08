Apreciaciones La visita del Registro Agrario Nacional en el municipio de Coxcatlán, se esperaba contemplara el poder brindar solución a los problemas agrarios que se tienen dentro del municipio y que contempla un aproximado de 80 trámites, sin embargo la demanda ha sido más fuerte ya que hasta municipios vecinos se han presentado y no precisamente los cercanos, sino también los lejanos, ya que hubo visitantes de municipios como San Martín, Tampacán y Tamazunchale, Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios generando con ello que tan solo en dos días se hayan visto desfilar más de 150 ejidatarios que cuentan con diferentes tipos de problemas en sus propiedades, logrando una vez más sobre salir el municipio en las gestiones que realiza de visitas de dependencias estatales para que los habitantes no generen mayores gastos, ya que esto representaría un desembolso de más de mil pesos en cada visita a las instalaciones de la dependencia y en donde ante lo difícil del caso se pueden llevar hasta cuatro visitas. Aun cuando el alcalde Domingo Rodríguez Martell señala que la falta de presencia de los titulares de dependencias estatales y nacionales en la sesión del consejo regional del piloncillo se derivó de la falta de interés de los responsables de SEDARH, SAGARPA, entre otras, esto se derivó de la falta de convocatoria de parte de quienes encabezan estos proyectos y en este caso del personal a su cargo que aun cuando por fortuna se tuvo la respuesta de los municipios como San Antonio, Tancanhuitz, Ciudad Valles, Tamasopo y Veracruz, y por supuesto Tanlajás, pero realmente para el número de municipios y de hectáreas de caña para la producción del endulzante que se tiene en cada lugar, no fue una gran respuesta como él esperaba, ya que por ejemplo en Tancanhuitz mantiene en espera a los vecinos de Poitzen, para que se concluya con el proyecto que presuntamente gestionó, pero ni la cara ha dado a los productores. En Huehuetlán pese a todo la presidenta Carolina Ramírez Villegas sigue buscando llevar a la población un poco de alegría y por ello retomará este sábado la huapangueada en honor a los adultos mayores, que aun cuando quisiera poder llevarlas a cabo cada fin de semana o cada 15 días, esto le es complicado ante el poco recurso que llega al municipio y que prefiere invertir en obras y ahora busca el seguir remodelando la presidencia del municipio. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones