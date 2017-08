Apreciaciones Una marcada rivalidad se ha forjado entre el alcalde de Tanlajas Domingo Rodríguez Martel y el diputado federal Christian Sánchez, ambos dentro del distrito VII, debido a las publicaciones del presidente municipal perredista en contra del legislador por el tema del bosque de Xilitla, en donde se le menciona como responsable al Congresista de extracción priísta. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios El problema ha llegado a tal punto que Sánchez Sánchez advierte que habrá de recurrir a instancias como Derechos Humanos para interponer una queja en contra no solo del alcalde tanlajense sino de todo aquel funcionario que ejerza un cargo de autoridad y que se haya pronunciado en su contra sin tener los fundamentos necesarios. Con esto el diputado asume que la intención de los señalamientos obedecen a un interés político por afectar su imagen, aunque abiertamente no ha dado a conocer su intención por contender por algún cargo de representación popular nuevamente, se sabe que tiene interés en buscar una senaduría apoyado en las estructuras con las que cuenta. Y una novedad que se dio a conocer es que en la reciente convención que se celebró del Partido Revolucionario Institucional, PRI, se estableció reservar un 10 por ciento de las candidaturas a figuras indígenas como parte de la inclusión que se busca fomentar, compartiendo el 30 por ciento con los jóvenes, además de la paridad de género para brindar mayores condiciones de igualdad. Dentro del mismo PRI, se comienzan a sumar más aspirantes a la candidatura por la presidencia municipal, entre los cuales quien busca volver a figurar es el ex candidato del Partido Verde, Francisco Ángeles Cepeda, quien ha buscado acercamiento con las personas que formaron parte de su equipo en la pasada contienda, pero que han externado quedaron muy decepcionados. Refieren que difícilmente podrían volver a trabajar en un proyecto que encabece Paco Ángeles, más porque la misma gente quedó decepcionada al dejarlos abandonados después del proceso e incluso prometió acomodar algunos puestos dentro de la administración lo cual no sucedió y solamente buscó su propio beneficio. Ayer se llevaría a cabo la comparecencia de más alcaldes quienes han sido señalados dentro de la llamada ecuación de corrupción, los cuales acudieron a declarar ante la Comisión de Vigilancia para determinar su responsabilidad en el delito de cohecho, aunque todavía no se tiene una resolución sobre las comparecencias previas que incluyen a los diputados involucrados. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones