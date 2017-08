Apreciaciones A mitad de esta semana, se registró la primera queja de este recién inaugurado ciclo escolar, en contra de una institución en donde se le negó a una menor, permanecer en el aula debido a que su mamá no pagó la cuota voluntaria fijada por la Asociación de Padres de Familia. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Este miércoles a temprana hora, una mujer del ejido San Felipe denunció ante la CEDH que la misma asociación de padres de familia sacó a su hija de la escuela sin que el director del plantel hiciera algo. Ayer mismo el titular de la SEGE afirmó que el director que permite ese tipo de casos, de darle autoridad de más a las asociaciones de padres de familia, pueden ganarse una sanción ya que la orden es no condicionar el derecho a la educación por el pago de cuotas voluntarias. Trascendió que el Comité Directivo Estatal del PRI en alianza con empresarios, inició desde hace dos meses, un estudio de campo en los 58 municipios para evaluar a los alcaldes emanados de ese partido así como ver el panorama rumbo a las elecciones del 2018. Estiman que los resultados de ese análisis pueda culminar allá por el mes de octubre y en base a ello, podría el PRI definir los métodos para definir a los candidatos y se ha dicho que el personal que aplica ese estudio no es de aquí por lo cual, no tiene intereses con personaje o grupo político alguno. Hablando del PRI, quien ya se perdió de vista fue el secretario general del Comité Municipal Matilde Hernández Méndez quien tuvo una mala racha hace unos meses atrás cuando primeramente, le metieran a la cárcel a su cliente Irma Cardoza y días después le robaran de su oficina importantes documentos y equipo. Hernández Méndez comenzó con mucho ánimo trabajando en dicho cargo y a diario asistía al CDM del PRI pero al ver que las cosas no avanzaban como quería, poco a poco comenzó a zafarse al grado que es poco visto actualmente. Mal le fue el día de ayer al aspirante a la candidatura por la Presidencia de la República Rafael Moreno Valle quien llevó a cabo una consulta ciudadana para recabar las necesidades de la región pero tuvo poca convocatoria. El ex gobernador de Puebla, tenía planeado iniciar su consulta a las 16:30 horas pero debido a que a esa hora no había más que gente de su equipo, el evento inició más allá de las 17:15 horas con una gran cantidad de sillas vacías. En la pasada inspección que hizo el alcalde de Valles Jorge Terán a la obra de rehabilitación de drenaje en la calle Comonfort, prácticamente el líder del Sindicato de Trabajadores de la DAPAS Alejandro Ballesteros Corona, figuró más que el mismo titular del organismo Edgardo González Ordaz. Y es que desde el primer momento, Ballesteros Corona no dejó hablar al titular de la DAPAS incluso fue quien dio la orden para que el personal del organismo abriera a la circulación esa vialidad y es que algunos señalan que, quien manda al interior de esa dependencia es dicho dirigente sindical y no el médico Edgardo González. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones