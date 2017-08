Breves Deportivas

Fut – 7 “El Encinal”

La Liga de Fútbol 7 de “El Encinal” dio a conocer el rol de juegos para la tarde de hoy (jueves), en la cancha de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), a las 19:00 horas Emperadores vs. Deportivo LaLa, a las 20:00 Faler vs. Cantores y a las 21:00 Warriors vs. Deportivo Amigos.

Deporte Ráfaga

El presidente de la Liga Municipal y Regional de Básquetbol de Huejutla (LMRBH), Cristián Toledo Güemes presentó el rol de duelos pendientes de la jornada 12 en la cancha del auditorio municipal de esta ciudad: a las 18:00 horas Calaveras vs. Guerrero, a las 19:00 Huazave vs. Aztecas, a las 20:00 Comanders vs. Jaltocán y a las 21:00 PC Partes vs. Halcones.