Caen argumentos de defensa y vinculan a Horacio N a proceso Tras una audiencia de casi 12 horas y debido a que la defensa del imputado no presentó argumentos de validez al Juez de Control, el Ministerio Publico determinó que Horacio N, sea vinculado a proceso por el probable delito de violación Casi doce horas duró la audiencia de caso del profesor Horacio N, a quien se le ejecutó una orden de aprehensión por el delito de violación, en agravió de una menor de trece años de edad, durante el desahogo de pruebas se denotó una nula defensa del imputado. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Larga audiencia al profesor Horacio N, donde se presentaron pruebas y testigos por parte de la defensa, muchas de ellas desestimadas por el Juez debido que no demostraban los hechos que se estaban investigando. Alrededor de las 9:15 minutos de la mañana, dio inicio la segunda audiencia para el desahogo de pruebas, por la parte de la defensa del acusado, así como la resolución por parte del Juez de Control. El primer argumento que presentaron los abogados defensores de Horacio N, fue la supuesta violación de los derechos humanos de su defendido, ya que contaba con un amparo, que no fue respetado por el agente del Ministerio Público, así como no ponerlo en conocimiento de los delitos que se le imputan, para desahogar alguna alternativa. Incidencia que fue descartada por el juez, debido a que tendrían que presentarse ante la autoridad correspondiente para formular una denuncia y sea el juez quien determine si existe dicha violación. Posteriormente entrado en la etapa de la presentación de pruebas y testigos, acudió como presentado un vendedor de comida, quien supuestamente subió la fotografía a las redes sociales del profesor en compañía de las menores. El hombre aseguró que la fotografía fue manipulada por las autoridades, ya que había sido tomada hace dos años y cinco meses, declaración que fue descartada por el Juez debido a que no estaba en duda la publicación de dichas fotos. Otro de los testigos que fue presentado por la defensa fue la recepcionista del Hotel Virrey, para demostrar el comportamiento de la menor y el profesor, señalando que no hubo forzamiento hacia la menor al ingresar a dicho lugar, declaración que de igual modo fue descartada por el Juez, ya que no demostraba los hechos que se estaban investigando. Posteriormente fue presentado como otro testigo más un empleado de limpieza del Ayuntamiento asignado a la Unidad Deportiva de Tamazunchale, quien aseguró que las oficina en donde supuestamente ocurrieron los hechos se encontraba cerradas, además de que pocas veces asistía el entonces director de Deportes Horacio N, durante la mañana, aunque reconoció que él no siempre se encontraba presente en dicho sector, porque en ocasiones lo comisionaban a otros campos. Finalmente fueron presentaron a declarar dos menores de edad, en donde una refiere que solamente recibió apoyo por parte del docente, debido a una crisis económica que cruzaba su familia, Horacio dijo, ocasionalmente la apoyaba económicamente, desconociendo el motivo de su presencia ante el tribunal, aunque aseguró ser acosada por la Policía Ministerial. Sin embargo la declaración de la menor tuvo que ser suspendida debido a que presentó una crisis nerviosa ante el interrogatorio que realizó la defensa. Mientras que la declaración de la segunda menor, refiere ser amiga de la primera, quien le contó de los problemas económicos por los que cruzaba su familia, eran apoyados por su profesor de matemáticas, reconociendo que en ocasiones era llevada a un hotel, debido a que su padre no la recibía si no llevan dinero para el sustento de sus estudios. La audiencia finalmente concluyó con la declaración realizada por el profesor Horacio N, quien aseguró que siempre se ha conducido de manera correcta y sin ofender a la menor, y plenamente consensuado, desconociendo los hechos que se le imputan El imputado narró que trabajó como director del Instituto Municipal del Deporte, el 1 de octubre del 2013, concluyendo el 28 de febrero del 2015, teniendo las oficinas administrativa en la cancha Solidaridad, y el área operativa en la UDETA. Refiriendo que en el mes de diciembre del 2014, la fecha en la que se señalan los hechos, se encontraba entrenando al equipo de atletismo, para la olimpiada nacional en donde obtuvieron algunas medallas, posteriormente en el mes de septiembre tuvo una recaída de salud. Dando a conocer que tenía un horario de trabajo por las tardes, debido que por la mañana trabajaba como profesor en una secundaria, reconociendo tener una relación con la demandante pero solamente de profesor a alumna, apoyando a la menor de manera económica. Aseguró que la menor le contó en más de una ocasión que tenía problemas económicos, ya que su padre le había pedido que fuera ella quien sostuviera económicamente sus estudios, por lo que la apoyaba aportándole una cantidad de dinero, sosteniendo una relación consensuada, llevándola a comer, a la feria y otros lugares. Mencionó que en más de una ocasión solicitó permiso al padre de la menor, ya que no le permitía salir sin una persona adulta, asegurando que fue en marzo del presente año cuando dejó de tener alguna comunicación con la menor, presentando una fotografía en donde muestran una relación fraternal. Finalmente el agente del Ministerio Público dio su argumento para que el profesor de matemáticas Horacio N, sea vinculado a proceso por el probable delito de violación, debido a que se aprovechó de la vulnerabilidad de la menor por su situación economía, narrando por segunda ocasión los hechos ocurridos en la UDETA en donde fue forzada a sostener relaciones en contra de su voluntad. Mientras que la defesa solicitó que se vaciara la sala, ya que su argumento violentará los derechos de la menor, siendo llevado a puerta cerrada. 