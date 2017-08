Garantizados los recursos de Escuelas al CIEN: SEGE

Lo anterior declaró luego de que el fin de semana pasado, fuera denunciado que en el preescolar “Guadalupe Victoria” de la comunidad de El Tamarindo en Tancanhuitz beneficiaria de ese programa, los alumnos desde mayo pasado tomaban clases a la intemperie porque quedó detenida la obra de rehabilitación de sus únicas dos aulas. “Las obras que se hacen con el programa de Escuelas al CIEN entre otras acciones para hacer obras de infraestructura, están garantizados, si hay alguna situación particular, el IEIFE atiende las quejas o casos particulares que se presenten para que éstas se restablezcan de inmediato o averiguar cuál es la razón” respondió. Reiteró que en estos casi dos años del actual sexenio del gobernador Juan Manuel Carreras López, se han destinado recursos para equipamiento u obra, en al menos el 50% de las escuelas de San Luis Potosí de un total de más de 8 mil planteles. El titular de la SEGE por otra parte reiteró que la educación es gratuita así como los libros y que la entrega de papeles no debe de condicionarse a cambio del pago de cuotas que fija la sociedad de padres de familia dado que, aquel directivo que lo permita puede fincársele sanciones administrativas. Dijo lo anterior tras ponérsele en conocimiento de la queja de la madre de familia del ejido San Felipe que denunció que su hija fue sacada del aula por no haber pagado la cuota y tras negársele la entrega de documentos oficiales de su otro menor que egresó del plantel. Ramírez Díaz estuvo en la escuela “Himno Nacional” para iniciar la entrega junto con el alcalde Jorge Terán, de paquetes de útiles escolares a todos los alumnos de tercero, cuarto y quinto año de todas las instituciones de nivel primaria.