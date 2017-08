Falta de dos maestros en primaria de Tamuín

Se trata de la primaria Ponciano Arriaga, y al respecto Angélica Santiago Cruz, presidenta de la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia, expresó que en los grados de segundo y tercero que no cuentan con profesor asignado afectando a un total de 37 niños por ambos grupos. El grupo de mujeres, dialogó con el jefe de la URSEHN José Federico Carranza así como con Martha Magliano Téllez subjefa técnico-pedagógico, logrando estos poner en conocimiento del caso al jefe de Educación Indígena en el Estado Maximino Martínez quien se comprometió que para el lunes llegaron los maestros asignados. “El director nos dijo que ya había hablado con el supervisor de Tamuín pero la verdad yo pienso no lo hizo por eso tuvimos que venir hasta acá y yo les dije que viniéramos hasta la URSEHN porque el supervisor a veces no está y nunca lo encontramos” refirió. El titular de la URSEHN expresó que la denuncia ya quedó resuelta y espera que para el lunes, arriben los dos docentes tal y como se comprometió el director de Educación Indígena y detalló que debido al nuevo sistema, recientemente se asignaron las nuevas plazas a los maestros y la contratación se acaba de realizar.