Cuando se esperaba que el alcalde Domingo Rodríguez Martell respondieran fuerte en contra de las declaraciones emitidas por el diputado Cristhian Sánchez Sánchez, sobre su supuesta participación en lo que es la tala de árboles en el municipio de Xilitla que el edil publicó en su perfil del facebook, esto no fue así, a menos no en la misma red social, ya que se limitó a señalar de manera indirecta que es "de piel delgada" por no decir que no aguanta, pero además este retiró de su perfil la publicación en la cual acusa al diputado federal de dichas acciones, en cuanto supo que el funcionario interpondría una demanda en su contra ante la comisión estatal de derechos humanos, lo que si hizo durante este mismo jueves en la capital del estado. Y es que el munícipe es conocido por boquiflojo como campiranamente se dice y por hablar fuerte contra sus opositores políticos, sin embargo en esta ocasión se retractó de sus acciones al no contar con las pruebas contundentes en contra del funcionario federal.

En espera de que se lleve a cabo la visita del gobernador del estado al municipio de Huehuetlán se encuentran las autoridades del lugar, sobre todo de las localidades beneficiadas como son ampliación y complemento Huichihuayán en donde los habitantes fueron beneficiados con sistemas de electrificación, pero además se espera que este acercamiento sirva para solicitar más obras, ya que por ser de reciente creación, las ampliaciones de la delegación no cuentan totalmente con los servicios, sobre todo con el de vivienda y drenaje que bien podrían ser aplicados mediante la colaboración de ambos gobiernos, siempre y cuando exista la voluntad del municipal gestionarlo y del estatal aportar los recursos correspondientes.

En Coxcatlán como en muchos municipios de la zona, se encuentra en riesgo de presentarse incendios con la instalación de los comercios ambulantes los cuales instalan de techo naylon cuando anteriormente instalaban tela, lo que en ambos casos se presenta el riesgo de un incendio, sobre todo cuando ninguno de estos comercios cuentan con las medidas de seguridad para en caso de algún siniestro y este se encuentra latente porque los comercios con venta de comida cuentan con espacios tan pequeños que ni a tres metros de distancia como marca la ley, se encuentran los tanques de gas pero sobre todo no cuentan con un extintor, mínimo para controlarlo en caso necesario, lo peor del caso es que ya quedó comprobado que aun cuando se encuentran cerca los bomberos como es en el municipio de Axtla de Terrazas, esto no significa que puedan controlar de forma inmediata un incendio como el que se presentó en dicho municipio en específico en el comercio "El Negrito" que se encuentra a escasas cuadras del local de bomberos y aun así se consumió en su totalidad el local.