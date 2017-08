Apreciaciones El dirigente del Grupo Cambio Juan José Ortiz Azuara, afirmó que en su apreciación personal, al hoy alcalde Jorge Terán Juárez no le alcanza para poder reelegirse en caso de que así lo desee en las elecciones del 2018. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Aclarando que ese punto de vista no tiene nada que ver con los desencuentros que ha tenido con el hoy presidente, Ortiz Azuara afirmó que el hoy edil está desgastado y afronta varios puntos negativos. Sugirió que la dirigencia estatal del PRI en los debidos tiempos, realice la negociación entre los grupos en las tres posiciones importantes que se tiene como es la candidatura a la diputación federal, local y la alcaldía para evitar confrontaciones. Y es que cabe recordar que previo al proceso del 2015, se abrió una contienda interna en donde los priistas y los grupos salieron peleados; en aquella ocasión a Delia Guerrero ni siquiera le avalaron su registro como aspirante pese a que afirma que cumplió con los requisitos y el día de las votaciones, Jesús González Santos denunció que las casillas se abrieron muy tarde beneficiando al hoy alcalde. Este jueves en la capital potosina, circuló la información de que el ex director del subsistema Colegio de Bachilleres Mónico Jiménez, fue inhabilitado por el Congreso del Estado para ocupar un cargo público por un periodo de cinco años. Según explican los diputados, la razón de ello es porque éste, mintió al afirmar que contaba con título profesional pero resultó que ése documento lo obtuvo una vez que ya ocupaba ese cargo. Mónico Jiménez, fue depuesto como director de los COBACH en enero del 2016 luego de la presión del sindicato, acusado de diversas situaciones. Hasta el momento, la instancia que antes era la PRODEM sigue sin sufrir grandes modificaciones en su operación luego de que se había dicho, que a partir de este 2017, cambiaría. Tras reformas hechas el año pasado en el Congreso Local, se había informado que dicha procuraduría se enfocaría a atender exclusivamente a niñas, niños y adolescentes y no a adultos y a mujeres como desde su creación lo ha hecho ya que, para eso están otras dependencias como el DIF o el INAPAM. Para el lunes de la próxima semana, se prevé tentativamente la presencia en Valles tanto del dirigente así como del coordinador estatal de MORENA Sergio Serrano y Gabino Morales respectivamente en la sede de las oficinas del Distrito 04. Esperemos que la convocatoria para esa reunión sea abierta dado que en anteriores visitas que han registrado, ni por enterados resultan militantes e integrantes de otros grupos ajenos a esa oficina del distrito 04 federal. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones