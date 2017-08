Apreciaciones Luego de haber anunciado que interpondría la queja por difamación ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH, en contra el alcalde de Tanlajas, ayer a través de un video el diputado federal Christian Sánchez Sánchez, dio a conocer que ya se presentó ante dicho organismo, sin embargo esto le costó una serie de críticas en las redes sociales al señalar que este delito ya fue derogado en el 2014 por su propio padre en el Congreso del Estado. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Aunque cabe mencionar que no se trata de una denuncia por la vía penal, sino una queja ante un organismo encargado de vigilar que se respeten las garantías individuales de las personas, y que no tiene facultad para sancionar o aplicar alguna pena, sino de emitir la recomendación necesaria a las autoridades para corrija, repare, o colabore con la justicia para hacer valer la ley. En tanto el edil perredista Domingo Rodríguez Martel realizó una serie de publicaciones en su página de Facebook donde se mofaba de la queja en su contra por parte del legislador, evidenciando que el delito de difamación ya no está vigente, por lo que habrá de esperar a conocer cual es la postura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos respecto a este tipo de quejas que son presentadas, ya que finalmente el documento fue recibido. Y hablando de la CEDH, recientemente el presidente de la comisión a nivel estado dio a conocer que por parte de los municipios que fueron incluidos dentro de la llamada alerta de género no ha habido respuesta de parte de los alcaldes para aplicar las medidas necesarias en la prevención de delitos en contra de las mujeres que incluyen el feminicidio. En esto se espera que se involucren los departamentos que tienen que ver con la atención a la mujer, como es la misma Instancia de la Mujer, el Sistema municipal DIF, entre otras, lo cierto es que debe ser una labor en conjunto con todas las áreas para fomentar el respeto, la igualdad y la tolerancia entre funcionarios y hacia la misma ciudadanía. Y hablando de capacitaciones y prevención de la violencia, quienes se las están viendo difíciles son el departamento de derechos humanos del municipio, ya que diariamente tienen que acudir a un curso que se imparte en Ciudad Valles, de 16:00 a 20:00 más las horas de viaje de ida y de regreso, sin contar lo que se hace hacia los domicilios, y esto habrá de durar hasta el mes de noviembre, lo que implica un fuerte desgaste tanto físico como económico. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones