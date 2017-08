Trámites burocráticos disminuyen matanza de res en rastro municipal Afirmaron tablajeros, quienes agregaron que con el arribo a Huejutla de vendedores de carne en canal, se incrementará el índice de disminución. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Carniceros de la localidad afirmaron que los trámites burocráticos son los causantes del desplome en la solicitud de servicio en el Rastro Municipal. Huejutla, Hgo.- Comerciantes en el giro de venta de carne de res refirieron que los trámites burocráticos son los causantes de que haya disminuido la matanza, tanto de ganado bovino como porcino, en las instalaciones del Rastro Municipal. Quienes por razones obvias solicitaron que sus nombres permanecieran en el anonimato, pero que se tienen identificados, enfatizaron que son las decisiones tomadas detrás de un escritorio y no en trabajo de campo, las que perjudican y obstruyen, como en este caso, la labor comercial. Manifestaron que una muestra de ello, es la disposición irrefutable de que en el Rastro Municipal no se mate ninguna res si el interesado no exhibe la “guía de traslado” requerida por las autoridades de Fomento Animal, que como su nombre lo índica, sirve nada más para el trasporte. Agregaron que si la persona que transporta el ganado bovino no presenta el referido documento, aunque porte la factura de compra es remitido al Ministerio Público bajo sospecha de abigeato, por lo que compañeros del giro para evitarse complicaciones mejor adquieren carne en canal, la cual les traen hasta sus expendios. Para finalizar, reiteraron que por los trámites burocráticos, en ocasiones erróneos, como el expresado, es que la matanza en las instalaciones del Rastro Municipal ha disminuido, según dijeron hasta un 50 %, y seguirá reduciéndose cada día más con el arribo de la carne de canal, la cual es de excelente calidad. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Climatizar auditorio de la ESGHAR No 1 Casi muere aplastada Desalojan a comerciante Capacitan a elementos de la policía municipal Chocan y abandonan vehículo tipo Tsuru