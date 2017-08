Climatizar auditorio de la ESGHAR No 1 Huejutla, Hgo.- Climatizar el auditorio deportivo de la Escuela Secundaria General Héroe Antonio Reyes (ESGHAR No 1), fue el compromiso que adquirió ayer con directivos, docentes, alumnos y padres de familia de este centro educativo del nivel básico la Diputada federal del distrito electoral No I con cabecera en esta ciudad, Alma Carolina Viggiano Austria. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Climatizar el auditorio deportivo de la Escuela Secundaria General Héroe Antonio Reyes (ESGHAR No 1), fue el compromiso que adquirió ayer con directivos, docentes, alumnos y padres de familia de este centro educativo del nivel básico la Diputada federal del distrito electoral No I Alma Carolina Viggiano Austria. Este anunció fue recibido con mucha algarabía y aplausos de parte de los asistentes al evento de entrega de instrumentos musicales para lo que será primera banda sinfónica estudiantil conformada en esta región del estado de Hidalgo. La legisladora agradeció el recibimiento que le ofrecieron en este plantel educativo, asimismo reconoció a los directivos de la ESGHAR No 1 y al Supervisor Escolar de Zona, asimismo recordó que ella vistió los uniformes rosa, azul y guinda que distingue a estos centros educativos, “al estar aquí recordé que a mí también me toco portar este tipo de uniformes en lo que era la Secundaria Federal No 2 de Pachuca que después se convirtieron en Secundarias Generales”, compartió. Viggiano Austria reconoció el mensaje de bienvenida que ofreció el profesor Rafael Vargas, sobre todo cuando abordó el tema de los aparatos tecnológicos; tabletas, computadoras portátiles y celulares que dijo, nos han quitado el tiempo para la contemplación, las expresiones artísticas, además de obligarnos a vivir muy rápido. Ante tales señalamientos la legisladora federal destacó estar convencida de que la única manera que se tiene para transformar la realidad de la que los papas se quejan constantemente es fomentar la participación de los jóvenes en este tipo de actividades artísticas que poco a poco los ira transformando en hombres y mujeres de bien gracias a esa educación integral que se está buscando impartir en este centro educativo, destacó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Trámites burocráticos disminuyen matanza de res en rastro municipal Casi muere aplastada Desalojan a comerciante Capacitan a elementos de la policía municipal Chocan y abandonan vehículo tipo Tsuru