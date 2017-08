Espejeando. Cuando alguien se niega a reconocer que está mal, que como cualquier ser humano comete errores y al contrario, establece la crítica como un intento personal de afectar, y como gobierno asedia al mensajero porque cree que callando lo que a todas luces un pueblo observa, se terminarán su problemas, comienza a darse cuenta que no es así. Incluso se llega al grado de pretender que el mensajero sea confrontado con las autoridades de las comunidades afines al poder. Pero finalmente la alcaldesa Marta Hernández Velasco debiera reconsiderar que si hay malestar en las comunidades, ha de ser no porque la critiquen, sino porque alguien de su gobierno no está realizando bien las encomiendas que les hace, y por supuesto, como responsable del gobierno, sus empleados de confianza no son los señalados, sino la alcaldesa en turno, eso pasa siempre. La gente no mira si es el de obras públicas, el de alguna otra área, la gente se va contra la presidenta municipal en turno y es obvio que eso no gusta cuando se es gobierno, sobre todo cuando llega creyendo al primero que te habla al oído creyendo que es consejero político, que lejos de ayudar sale afectando la imagen del propio gobierno. A veces hay que tener cuidado con los pasos que se dan en gobierno, no todo lo que se percibe de la silla presidencial para enfrente es lo que parece, y lejos de hacer lecturas precisas se complican las situaciones, sobre todo cuando no hay acercamiento a cerciorarse si se hacen bien las cosas por algunos de los funcionarios. Esto lo aprovechan algunos vivales que se dicen “asesores” que no son otra cosa que pedigüeños de poca monta que no tienen ni la capacidad, mucho menos la calidad y nivel para entender que la apertura informativa es el camino a establecer puentes con la sociedad. Alguien le debería enseñar algunas cosas a la alcaldesa antes de que se la terminen en mentiras de algunos corifeos que le hablan al oído. Y debe recordar que si algo se dice es porque algo está sucediendo, es que algo no está funcionando bien y de ninguna manera es el mensajero el que genera, busca y trata de plantear situaciones, simplemente suceden y son cuestiones a considerar en su plan de gobierno, si es que existe y lo tiene bien definido, sino seguramente en algún momento se habrá de salir del cause; las señales están dadas, la gente no está informada realmente de lo que hace o deja de hacer. Y además se confirma lo que hemos venido anunciando, de que no son los padres de familia los que le están generando problemas a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Hidalgo, se trata de los conflictos magisteriales que comienzan a salir a flote como cada inicio de ciclo escolar, los problemas brotan de acuerdo al interés de los mismos maestros de cada plantel, si algo no les gusta, los padres de familia son la “muleta” para sus venganzas personales, de grupo o de interés político. Es lamentable que sea de esta manera, pero todo indica que así los acostumbraron y en algunas casos hasta los premian, la sociedad debe comenzar por darse cuenta que los usan y apartarse de esos choques, sino es para reclamar bienes reales para los niños, no tiene caso que se dejen engañar o se involucren a esos intereses de los docentes. Un tema sin duda para reflexionar es la detención de una de las jóvenes que en el 2015 golpearon y lesionaron a una de sus compañeras en el COBAEH a dos años de distancia, una vez que cumplió la mayoría de edad, la ley se cumplió y no se trata de hacer escarnio del hecho, sino de que los padres de familia reflexionen, vean estos casos y tengan la cercanía con sus hijos, mantengan una comunicación permanente sobre su escuela, cuando se pierde la confianza padre de familia- hijo vienen los problemas, y nadie quiere este tipo de situaciones en casa, es mejor prevenir desde el hogar y eso implica mucha comunicación. Pasando a temas de salud, de acuerdo a un muestreo con médicos de farmacias de venta de medicamentos genéricos y de patente, nos revelan la incidencia o frecuencia con que atienden a un enfermo de zika, chikungunya o dengue, y créalo, no es halagador. Pero no hay mejor muestreo que el espontáneo, el que no se planifica o busca ser un factor de lo que obtienen de manera oficial, es decir, los que fueron a una clínica de gobierno, esta es la natural, la percepción médica es que la incidencia de enfermos en estas tres modalidades es alta, es compleja y pues esto nos pone a todos en alerta. Es fácil, luego la gente cree que el gobierno es el único responsable de controlar esto y la realidad es otra, a todos nos involucra el poder contribuir con esto desde el hogar, desde no contaminar, cuidando el entorno en casa, limpiando la maleza de los solares, retirando los cacharros, manteniendo al patio limpio. En otros estados el mosco trasmisor de estos virus, ha mutado, es decir, que su modificación genética se ha vuelto resistente al mismo veneno que se les aplica, incluso a las fumigaciones y en entidades incluso el mosco ya se detectó en zonas frías, donde nunca pensaron tendrían este problema endémico por el clima, lo que habla que el mosco se adapta y nos va ganando terreno, nos guste o no. No solo es un tema de gobierno, es un tema de todos. Lo que sí es del gobierno son la cifras; esas deben ser puntuales y darlas a conocer.