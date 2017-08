Invierten 400 mil pesos en baños y tras dos años se los dejan a medias Padres de familia del kínder Francisco I. Madero están inconformes por que les han dejado obras inservibles como la galera y los baños cuyo monto de inversión fue muy alto y no funcionan Padres de familia del Jardín de Niños Francisco I. Madero de la comunidad de Enramadas, se encuentran inconformes por la construcción del servicio de sanitarios y una galera cuya inversión fue de 400 mil pesos y los baños no están funcionando. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Este es el baño para los alumnos el cual no funciona correctamente debido a una obstrucción en la tubería. Fue un grupo de padres de familia quienes señalaron que en el año 2015 les llegó un recurso de 400 mil pesos, del programa Escuela Segura, pidiendo tres componentes para la escuela, servicios sanitarios, una galera y el portón, pero de acuerdo al presupuesto que le realizaron solamente se podía edificar los primeros dos. Mencionaron que fue en el mes septiembre del 2015 cuando iniciaron la construcción de los servicios sanitarios de aproximadamente cuatro metros de largo por dos, para niños y niñas, con una letrina y lavabos, sin embargo en los trabajos se notaron varias irregularidades entre ellas dijeron; la falta de pago a los albañiles, el material no lo compraban, sino que lo acarreaban del río de Tlalocuil, como es la grava y arena, concluyendo casi al año. Posteriormente iniciaron la edificación de la galera de 15.20 metros de largo por 4 metros de ancho, al que solamente le fueron colocados andamios y soportes, faltándoles las láminas, trabajo que tardó otro años. Aseguran que ya pasaron dos comités de padres de familia y hasta el momento no han podido concluir los trabajos, ante lo cual aseguran que no se justifican los 400 mil pesos que supuestamente se liberó, pues los baños están cerrados con candados, debido a que no funcionan, además de que no cuentan con agua, y uno de los lavabos está estrellado, se le instalaron dos bombas, pero solo una sirve. Además dijeron que el contratista se llevó un material asegurando que ya no servía y solamente les iba a estorbar, siendo en el mes de abril cuando dejó de presentarse a la escuela, aun sin concluir los trabajos, los padres de familia lo han buscado pero solamente les refiere que mañana se presenta, pero es que no acude. Mencionaron que recaudaron 6 mil pesos para colocar el protón para la protección de la escuela, el cual podría haber sido integrado en el anterior presupuesto, ya que no se justifica la inversión de las dos obras ya que no funcionan ni están terminadas, y para rematar dijeron que ahora les están cobrando mil 500 pesos para colocar las láminas de la galera y 200 pesos más para reparar las fallas de los servicios sanitarios. Por lo que solicitan la presencia de algún supervisor para que realice una verificación de la obra, misma que duró dos años, y aun no está concluida. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Menor víctima de Bullying, amenaza con suicidarse Expulsan a consejeros faltistas del Consejo de Desarrollo Rural Da a conocer Christian Sánchez su queja ante la CEDH en contra de DRM Piden no tirar basura en el área de la Capilla de la Cruz Corto circuito deja sin energía eléctrica a vecinos de la Juárez