Menor víctima de Bullying, amenaza con suicidarse  

La tarde de este vienes el comité de padres de familia de la escuela primaria “Francisco González Bocanegra”, y dos madres de familia se entrevistaron con el jefe de la URSEHS, José Sánchez Lara, para poner en conocimiento un segundo caso de violencia educativa contra menor. Refiere la madre de apellidos Hernández, que pidió el cambio de grupo de su hijo de siete años, debido a que el menor se queja del trato que le da la docente, pero a un sobre cupo del segundo grupo de segundo grado, no se lo permitieron. Menciona que tenía que la esperanza que no se repitiera la situación que del ciclo pasado, pero las cosas no cambiaron a tres días de haber iniciado las clases, ya su hijo recibió su primer reporte por supuesto mal comportamiento en el aula y no presentar tareas. Señaló que está muy asustada por la seguridad de su hijo, ya que este jueves cuando lo levantó para llevarlo de la escuela, le dijo que si iba a la escuela se iba matar, narrando entre lágrimas, la angustiada madre que ya lleva dos noches que no duerme y come por temor a que su hijo cumpla su promesa. Aseguró que buscará la manera de cambiarlo de escuela o de turno, pero también de llevarlo con un psicólogo, para que trate su hijo y le quite estas ideas de la cabeza, ya que el menor ya hasta sus compañeros de salón ejercen violencia, en jalarle los cabellos y pegarle, y la maestras no hace nada por defenderlo.